Sängerinnen sicherten sich in Hollabrunn ihr Ticket für die Liveshow

Die Zeit der Talentsuche geht dem Ende zu: Andy Marek und Thomas Breit tourten gemeinsam mit der NÖN durchs Land, um junge Talente aufzuspüren. Für die Shows auf der großen Bühne sind schon fast alle Plätze belegt. Am letzten Castingtag, 30.9., verwandelte sich der Saal der Raiffeisenbank Hollabrunn in ein Castingstudio.

Emilia Gesselbauer stellte sich einen Tag vor ihrem 16. Geburtstag der Jury. Dafür angereist kam sie aus dem steirischen Kapfenberg. Die Schülerin des Grazer Musikgymnasiums hat Wurzeln im Waldviertler Bezirk Zwettl und beeindruckte Andy Marek mit „The Winner takes it all“. Das junge Gesangstalent sicherte sich ein Ticket für die erste Bühnenshow von „Die NÖN sucht das größte Talent“ im Mistelbacher Stadtsaal (15. Oktober).

"Mehr Zeit zum Singen"

Unter den Talenten war noch eine Sängerin, die die Jury überzeugen konnte: Die 14-jährige Caroline Weninger hat bereits Bühnenerfahrung: Seit acht Jahren nimmt sie im Sommer an den „Kisi-Kids-Musicaldays“ teil. Eigentlich kommt sie aus Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf), seit September besucht sie die HLW Hollabrunn und lebt dort im Internat.

„Weil sie nicht pendeln muss, hat sie mehr Zeit zum Singen“, schildert die stolze Mama. Mit „Stay“ von Rihanna schaffte es die Schülerin ebenfalls in die Liveshow in Mistelbach. Zu verdanken hat sie das Ticket nicht nur ihrem eigenen Können, sondern auch ihrem Musiklehrer Michael Wirthner. „Er hat mir gesagt, ich soll in Hollabrunn beim Casting mitmachen.“

„Ein guter Mann“, befand Andy Marek, der sich freute, unter allen Castingteilnehmern einen alten Bekannten wiederzusehen: Ronny Radous sang „Atemlos“ von Helene Fischer und eine selbst kreierte Rapid-Hymne. Für ihn gab’s zwar keine Urkunde für die Showbühne, aber eine signierte Ausgabe von Mareks Buch „Mein Leben mit Rapid“.

Talente sollen auf Bühne zeigen, was sie drauf haben

„Wir sind seit zwölf Jahren unterwegs und haben schon mehr als 9.000 Menschen gecastet und es ist immer noch schön“, freut sich Marek, gemeinsam mit der NÖN jungen Menschen die Chance zu geben, auf einer großen Bühne stehen zu können. „Dort können sie zeigen, was sie drauf haben.“

In Mistelbach treffen die beiden Sängerinnen auf zehn weitere Talente, von diesen zwölf Kandidaten kommen sechs weiter. „Die übernächste Runde findet wieder in Hollabrunn statt“, verwies Marek auf das Weinviertelfinale am 5. November im Hollabrunner Stadtsaal. „Singt, was euch gefällt. Es sind eure vier Minuten“, gab der Moderator den beiden Talenten mit auf den Weg.

