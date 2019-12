Eigentlich scheint in Hollabrunn ja alles klar zu sein. Die ÖVP hält bei 23 von 37 Mandaten. Zum Fall der absoluten Mehrheit müsste Bürgermeister Alfred Babinsky als Spitzenkandidat mit seiner Bewegung also fünf Mandate verlieren. Das hält selbst die Opposition nicht für sonderlich realistisch. Doch sie ist hartnäckig bestrebt, der schwarzen Übermacht die Stirn zu bieten.

Zwar hatte Babinsky einige Vorschusslorbeeren erhalten, die Zusammenarbeit mit ihm wäre besser und einfacher als mit Vorgänger Erwin Bernreiter, war der allgemeine Tenor der Opposition. Doch zuletzt gab es auch schon Kritik an der Amtsführung des Bürgermeisters. Auslöser war, wie berichtet, die Vergabe des neuen Lokals am Strudelteich.

Nach Weihnachten empörte sich nun Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger, weil er als zuständiger Stadtrat bei einem Fototermin „zufällig vergessen“ worden sei. Es ging um die Vorstellung eines neuen Streugeräts. Scharinger ist sicher, dass er für eine Majestätsbeleidigung abgestraft wurde: „Meine Kritik an der Art der Vergabe des Hütterls am Teich stößt dem Bürgermeister sauer auf.“

„Ich bin weder beleidigt noch habe ich selbst zu dem Fototermin geladen“, beteuert Babinsky, der sich auf NÖN-Anfrage aus dem Urlaub meldete. „Ich werde es aber gerne noch nach dem 7.1. hinterfragen, denn es tut mir leid, wenn Wolfgang das so sieht.“

Über die Zusammenarbeit in der Gemeinde und viele Themen mehr, die die Bezirkshauptstadt betreffen und im Wahlkampf aufs Tapet kommen, wird die Hollabrunner NÖN am Mittwoch, 8. Jänner, mit den Spitzenkandidaten im Rahmen einer öffentlichen Wahldiskussion in der Location2020 (Schmiedgasse 7/Pfarrgasse 4) sprechen.

Alfred Babinsky (ÖVP), Friedrich Dechant (SPÖ), Christian Lausch (FPÖ), Wolfgang Schariringer (Liste Scharinger) und Georg Ecker (Die Grünen) werden sich den Fragen von NÖN-Redakteur Christoph Reiterer ebenso stellen wie jenen aus dem Publikum. Alle NÖN-Leser, die Interesse an der Gemeindepolitik haben, sind herzlich dazu eingeladen.