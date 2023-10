Norbert Ruhrhofer zog Mörderisches Bad Vösau war Besuchermagnet in Retz

Nach der Lesung (v.l.): Thomas Hofer, Autor Norbert Ruhrhofer, Kathrin Hofer, Jessica Krenn und Andreas Hofer. Foto: Hofer Media

K rimiautor Norbert Ruhrhofer las in der Buchhandlung Frau Hofer aus seinen drei Krimi-Bänden „Mörderschau in Bad Vöslau“, „Mordsradau in Bad Vöslau“ und „Mord in Bad Vöslau“.