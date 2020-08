Es wird auch nach der Coronakrise weiter intensiv gependelt werden. Davon zeigt sich ÖVP-Bezirksobmann Richard Hogl überzeugt. Für den dringenden Ausbau von Transportkapazitäten und die verbindliche Aufnahme des zumindest abschnittsweise zweigleisigen Ausbaus in den ÖBB-Rahmenplan will die Bezirks-ÖVP nun Druck machen.

Georg Ecker ist überzeugt, dass der Ausbau der Nordwestbahn kommt, und hofft auf das Okay aus dem Finanzministerium.

Hogl hat nicht vergessen, dass es im Zuge der Diskussionen rund um einen möglichen zweigleisigen Ausbau „ein großes Hogl-Bashing in den sozialen Medien“ gegeben hat. Dabei habe er lediglich versucht, Realismus entgegenzustellen, während es um Hollabrunns Grünen-Abgeordneten Georg Ecker ruhiger geworden sei, seit die Grünen das Verkehrsministerium führen. Dass ihm „einige rote Möchtegernpolitiker“ zugesetzt haben, wurmt ihn noch immer. Und: „Ich habe das Gefühl, dass wir die Einzigen sind, die in dieser Sache wirklich tätig sind“, sagt Hogl.

Der Schienenersatzverkehr, der wegen Gleisarbeiten noch bis 7. September läuft, führe die Probleme der Pendler noch deutlicher vor Augen. Mit Abgeordnetenkollegen aus Horn und dem Bezirk Mistelbach hat Hogl bereits Anfang März in einem offenen Brief an Verkehrsministerin Leonore Gewessler auf die prekäre Pendlersituation im nördlichen Niederösterreich hingewiesen.

„Zu wenige Sitzplätze in den schnellen Zügen; altes, störungsanfälliges Zugmaterial; extremer Zeitverlust durch das Abwarten von Gegenzügen aufgrund fehlender zweigleisiger Abschnitte“, wurde da angeführt. Die geforderten Verbesserungen seien immer im Kontext mit der Franz-Josefs-Bahn und der Laaer Ostbahn zu sehen; Alleingänge seien hier nicht angebracht, betont Hogl.

Im Führerstand sitzt die VP

In der mit 8. Juli datierten Antwort der Ministerin sei zwar angeführt, dass das Anliegen wichtig sei; von einem konkreten Zeitplan sei aber keine Rede, und wann die Machbarkeitsstudie fertig sein wird, sei ebenfalls offen. Für den ÖVP-Bezirkschef zähle aber eines: „Haben wir Priorität, ja oder nein? Ministerin Gewessler ist in der Pflicht, das zu beantworten!“

Mit dem Ausbau der Wiener Stammstrecke müsse dringend begonnen werden. Auf der Nordwestbahnstrecke sollen fünf Kilometer rund um Breitenwaida vorzeitig ausgebaut werden, um die Gegenzugproblematik zu lösen. Die Kosten beziffert Hogl mit 13 bis 15 Millionen Euro pro Zugkilometer.

Hollabrunns Bürgermeister Alfred Babinsky verweist auf einige hundert Wohnungen, die die Stadt noch in der Pipeline hat. „Es ist wichtig, dass wir entsprechende Qualität bieten.“ Zudem dürfe man nicht auf die 5.000 Einpendler vergessen, die die Schulstadt täglich hat. Mobilitätsstadtrat Josef Keck merkt an, dass die Züge zum Teil bereits in Wien sehr verspätet wegfahren.

Die Schwarzen hoffen, dass binnen zwei Jahren eine Studie realisiert wird. Bis 2026 wäre es locker möglich, auf dem ersten ausgebauten Teil zu fahren, wenn man das will. „Da wird sich Niederösterreich sicher nicht dagegen spreizen“, betont Hogl.

„Den Ball an das Finanzministerium weiterzuspielen, lasse ich nicht gelten. Die Ministerin verfügt über ein ausverhandeltes Verkehrsbudget und muss eigenständig entscheiden, ob sie der Nordwestbahn Priorität einräumt.“ Richard Hogl, VP-Bezirksobmann

„Dass ein solches Megaprojekt wie der zweigleisige Ausbau eine entsprechende Vorlaufzeit braucht, ist klar. Wir bleiben jedenfalls dran und werden die Einlösung dieser Versprechungen konsequent einfordern, um für unsere Pendler spürbare Verbesserungen zu erreichen.“

ÖVP-Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer hofft, dass „nach jahrzehntelangem Stillstand unter blauen und roten Verkehrsministern“ nun endlich Bewegung in die Sache kommt.

„Ich bin sicher, die Pendler durchschauen dieses perfide Spiel, das die ÖVP seit Jahren hinter ihrem Rücken austrägt.“

SPÖ-Parlamentarier Rudolf Silvan über „die ständigen Schuldzuweisungen der ÖVP an den jeweils amtierenden Verkehrsminister“.

„Zuerst waren die Roten schuld, dann die Blauen und jetzt die Grünen. Fakt ist: Wenn das Land bestellt und der Finanzminister Geld lockermacht, werden die ÖBB so rasch wie möglich loslegen.“

Rudolf Silvan

„Hier wurden in den letzten Jahren viele Bahnen stillgelegt, andere kaputtgespart.“

Grünen-Abgeordneter Georg Ecker über Versäumnisse, die in Nieder-österreich hausgemacht seien.

„Das ist ein Körberlgeld, das sich die Bahn macht, und ist sofort einzustellen. Die Züge haben im Bundesgebiet eingesetzt zu werden.“

Richard Hogl bezeichnet es als „Sauerei“, dass neue ÖBB-Cityjets ins Ausland vermietet werden.

„Die Petitionen sind zum Krenreiben.“

Richard Hogl hält wenig von Initiativen wie jener der SPÖ.

„Mit gegenseitigen Schuldzuweisungen kommen wir nicht weiter.“ Alfred Babinsky, Bürgermeister in Hollabrunn