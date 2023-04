„Ich bin gewählter Mandatar, er ist nichts!“

ÖVP-Landtagsabgeordneter Richard Hogl kritisierte, wie berichtet, die ÖBB scharf, weil ihm Pendler immer wieder von Verspätungen, ausgefallenen Zügen sowie schlechtem und zu wenig Wagenmaterial berichteten. Seitdem der Wullersdorfer Bürgermeister dies öffentlich anprangerte, hagelt es wiederum von den Roten im Bezirk Kritik. Diese holen nun zum nächsten Schlag gegen den Landtagsabgeordneten aus.

„Richard, der Zug ist abgefahren!“ – Mit diesen Worten fordern SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim und Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger den ÖVP-Bezirkschef auf, sich auf seine Kernthemen zu konzentrieren. Grund: Der Landtagsabgeordnete habe der SPÖ „vollkommen zu Unrecht abgesprochen, sich für den zweigleisigen Ausbau einzusetzen“, meint Hinterberger. Zur Erinnerung: Hogl warf der SPÖ vor, nur von Wahl zu Wahl zu denken und sich nicht für die Bürger zu interessieren.

Das stimme jedenfalls nicht, die Sozialdemokraten würden sich seit Jahren für einen zweigleisigen Ausbau auf der Nordwestbahnstrecke zwischen Stockerau und Retz einsetzen. Der ÖVP hingegen würde niemand glauben, „dass sie sich hier für echte Verbesserungen einsetzt“, so die Roten. Erasim und Hinterberger wundern sich zudem über den Meinungswechsel des Landtagsabgeordneten. Er schlug nämlich vor, den zweigleisigen Ausbau zwischen Hollabrunn und Göllersdorf vorzuziehen, um die Situation der Pendler rasch zu verbessern.

Laut SPÖ ist Hogls Kritik an den ÖBB ein Schuldeingeständnis

„Noch vor Kurzem hat Hogl den zweigleisigen Ausbau zwischen Göllersdorf und Hollabrunn für unmöglich erklärt und darauf hingewiesen, dass ein zweigleisiger Ausbau aufgrund einer Engstelle in Breitenwaida nicht möglich sei“, erinnert Hinterberger. Er selbst habe da schon mit Experten der ÖBB abgeklärt, dass ein solcher Ausbau möglich sei. Nun dürfte sich Hogl „doch endlich ordentlich informiert haben“, vermutet der SPÖ-Bezirkschef. Er und Erasim sind sich einig: Der ÖVP-Mandatar sei im Landwirtschaftsausschuss gut aufgehoben, die Verkehrsthemen sollte Hogl aber den ÖBB-Profis überlassen.

Der Schlag gegen Hogl endet hier aber nicht: „Die ÖBB kann nur jenes Material liefern, das das Land und der Bund bestellt haben!“, erklärt Erasim und weist die Kritik des ÖVP-Mandatars an den ÖBB entschieden zurück. Für sie ist klar: Wenn Hogl die ÖBB kritisiert, dann ist das eigentlich ein Schuldeingeständnis, dass zu wenig ordentliches Material bestellt und zu wenig seitens Bund und Land in den letzen Jahren in die Schiene investiert worden sei.

Hinterberger hat kein Mandat im Bezirk. Er hat sich beworben, aber die Bürger haben ihn nicht gewählt! ÖVP-Landtagsabgeordneter Richard Hogl

Als die NÖN mit Richard Hogl über die erneute Kritik der Roten spricht, platzt dem erfahrenen Landtagsabgeordneten der Kragen: „Man muss es einmal so deutlich sagen: Hinterberger hat kein Mandat im Bezirk. Er hat sich beworben, aber die Bürger haben ihn nicht gewählt! Er ist nichts, außer Gemeinderat in Göllersdorf. Dort soll er sich um die Angelegenheiten kümmern.“ Im Bezirk habe Hinterberger keinen Auftrag.

Es sei jedenfalls unter seinem Niveau, auf dieses Anpatzen zur reagieren. „Wir können gern sachlich diskutieren“, sagt Hogl, der betont, dass er gewählter Volksvertreter für den Bezirk ist. Der Abgeordnete halte Angriffe auch aus, diese gehören zum politischen Geschäft. Doch dass ihm die Roten nun untersagen wollen, sich für den Ausbau der Nordwestbahnstrecke zu interessieren, sie zu viel. Es sei überheblich, ihn auf seine Tätigkeit im Landwirtschaftsausschuss zu reduzieren.

Richard Hogl ist von Melanie Erasim enttäuscht

„Ich bin gewählter Mandatar, er ist nichts“, wiederholt Hogl seine Meinung über Hinterberger. Mundtot machen lasse er sich sicherlich nicht. Und: „Diese Aussagen disqualifizieren die beiden.“ Von Erasim ist Hogl enttäuscht, von ihr habe er bisher mehr gehalten, er habe sie als seriöse Kollegin betrachtet. „Es wundert mich, dass sie so einem Möchtegern-Politiker zur Hand geht.“ Trotz dieser Entgleisung hoffe er, dass sie den Weg der Zusammenarbeit nicht verlasse.

„So etwas hatten wir im Bezirk noch nicht“, kann der Wullersdorfer Bürgermeister den Umgangston nicht fassen. „Hannes Bauer ist ein Mann mit Hirn und Anstand. Auch von einem Christian Lausch würde man so etwas nicht hören. Ebenso von Georg Ecker, bei Gott nicht“, zählt er politische Weggefährten von SPÖ, FPÖ und den Grünen auf, mit denen er in der Sache durchaus schon aneinandergeraten sei, „aber nicht auf so einem tiefen Niveau“.

Starker Tobak

