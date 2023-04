SPÖ kommentiert ÖVP-Hogls „schlechtes Nordwestbahn-Schauspiel“

„Kaum ist das Verkehrsressort im Land NÖ nicht mehr in ÖVP-Hand, entdeckt Hogl die Nordwestbahn und sein Interesse für die Pendler“, ätzt SPÖ-Bezirkschef Stefan Hinterberger, nachdem er die Kritik von Landtagsabgeordnetem Richard Hogl (ÖVP) an den ÖBB gelesen hat. Dieser machte, wie berichtet, seinem Unmut über die vielen Verspätungen und das schlechte Wagenmaterial Luft.

„Jetzt stellt er Forderungen und Wünsche auf. Noch während des Landtagswahlkampfs vor etwas mehr als zwei Monaten, als noch die ÖVP im Land NÖ für das Verkehrsressort zuständig gewesen ist, war das Interesse Hogls wesentlich geringer“, bekommt Hinterberger von der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Melanie Erasim Unterstützung.

Hogl verdient für dieses schlechte Nordwestbahn-Schauspiel maximal die Goldene Himbeere!“ SPÖ-Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger

Beide kritisieren, dass im schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen die Nordwestbahn mit keinem Wort erwähnt ist. „Hogl verdient für dieses schlechte Nordwestbahn-Schauspiel maximal die Goldene Himbeere“, schüttelt Hinterberger den Kopf. Zur Erklärung: Die Goldene Himbeere ist ein Negativ-Filmpreis, der für die schlechteste Leistung des Filmjahres vergeben wird.

Für Erasim und Hinterberger ist klar: Ein zweigleisiger Vollausbau der Nordwestbahnstrecke zwischen Stockerau und Retz muss her, dieser sei machbar und sinnvoll. Die Sozialdemokraten im Bezirk setzen sich seit Jahren dafür ein, haben eine entsprechende Petition gestartet, die von über 1.300 Personen unterzeichnet worden ist.

Hinterberger zählt einmal mehr die Vorteile, die ein zweigleisiger Vollausbau hätte, auf: Das Abwarten von Gegenzügen würde wegfallen; Bauarbeiten oder Wartungen könnten untertags durchgeführt werden, weil immer noch ein Gleis zur Verfügung stünde; dadurch würde wiederum der Schienenersatzverkehr wegfallen. Und das würde Mitarbeiter entlasten, da weniger Nacht- und Wochenendstunden notwendig wären. „Dadurch hätten die Mitarbeiter mehr gemeinsame Zeit mit ihren Familien“, ergänzt Erasim.

Liste Scharinger wollte im Juni 2022 Resolution ins Leben rufen

Der Hollabrunner Bürgerliste, der Liste Scharinger, blieb Hogls Kritik an den ÖBB ebenfalls nicht verborgen: „Zu unserer Freude sieht jetzt der Wullersdorfer Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Richard Hogl die Thematik dringlicher“, heißt es in einer Aussendung, in der daran erinnert wird, dass die Liste bereits im Juni 2022 einen Antrag für eine Resolution eingebracht habe. „Um auf eine rasche Besserung zu drängen“, ist Stadtrat Wolfgang Scharinger das tägliche Leid der Fahrgäste auf der Nordwestbahnstrecke wohl bekannt.

„Ziel der Resolution war es, die Kapazitäten auf der Strecke Hollabrunn – Wien so weit zu erhöhen, dass die regelmäßige Notwendigkeit für Stehplätze und die teilweise Nicht-Mitnahme von Pendlern in Zukunft ausbleibt“, erinnert Scharinger, der selbst gern mit der Bahn unterwegs ist.

Ein Sonderbudget vom Bund wurde gefordert, um die Situation der Pendler rasch zu verbessern und um ein großes Gesamtkonzept für den öffentlichen Nahverkehr im westlichen Weinviertel pendlerfreundlich zu gestalten. „Unser Antrag wurde damals jedoch nicht beschlossen und festgelegt, dass Gespräche mit den betroffenen Bürgermeistern betreffend dieser Resolution geführt werden sollen“, berichtet der Stadtrat weiter.

„Bürgermeisterpartei hielt Resolution nicht für notwendig“

Im März dieses Jahres hieß es dann, dass die Maßnahmen für besseres Wagenmaterial sowie Bahnsteigverlängerungen ab 2026 und der selektive zweigleisige Ausbau ab 2032 umgesetzt würden. „Eine Resolution seitens der Gemeinde für eine dringend notwendige rasche Verbesserung der Qualität wurde seitens der Hollabrunner Bürgermeisterpartei als nicht notwendig erachtet“, ist der Aussendung der Liste Scharinger zu entnehmen.

„Es bleibt zu hoffen, dass Hogls Parteikollegen im Hollabrunner Gemeinderat auch noch die Notwendigkeit erkennen, in dieser Sache aktiv eine rasche Verbesserung einzufordern“, ist Scharinger erfreut über die scharfe Kritik, die der ÖVP-Landtagsabgeordnete an den ÖBB zuletzt übte.

