SPÖ legt sich fest: Selektiver Bahnausbau bringt den Pendlern nichts

Der zweigleisige Vollausbau der Nordwestbahnstrecke ist ein Anliegen, das die SPÖ im Bezirk seit Jahren immer wieder aufs Tapet bringt. Derzeit ist zumindest ein selektiver zweigleisiger Ausbau bzw. dessen Planung im ÖBB-Rahmenplan zu finden. Kolportierte Realisierung: 2032.

Doch bis es so weit ist, haben die Pendler auf der Strecke weiterhin mit „untragbaren Zuständen zwischen Retz und Stockerau“, wie es Erasim in ihrer parlamentarischen Anfrage formulierte, zu kämpfen. „Sie will wissen, was die Bundesregierung zu unternehmen gedenkt, damit die Pendler wieder sorgenfrei die Strecke nutzen können“, fasst es Hollabrunns SPÖ-Bezirkschef Stefan Hinterberger zusammen.

SPÖ-Silvan sieht viele Vorteile im zweigleisigen Vollausbau

Die SPÖ im Bezirk freut sich über die Unterstützung ihrer Weinviertel-Abgeordneten - und des Abgeordneten Rudolf Silvan. „Er geht noch einen Schritt weiter und stellt eine weitere Anfrage an Klimaschutzministerin Gewessler“, berichtet Hinterberger. Die Grünen-Ministerin solle darlegen, wie weit die Pläne hinsichtlich des zweigleisigen (Voll-)Ausbaus sind.

Denn die Sozialdemokraten sind überzeugt, dass ein selektiver zweigleisiger Ausbau keinerlei Erleichterung für die Pendler bringen würde. „Ein zweigleisiger Vollausbau des besagten Streckenabschnitts könnte zusätzliche Vorteile ergeben“, meint Silvan und nennt als Beispiel die schnelleren Verbindungen, weil das zeitraubende Abwarten der Gegenzüge bei Verspätungen oder technischen Gebrechen wegfallen würde. Baustellen, Wartungen oder Inspektionsarbeiten könnten während des Betriebs durchgeführt werden, weil ein weiteres Gleis zur Verfügung stünde. Bei kleineren Bautätigkeiten müsste also kein Schienenersatz geführt werden.

Die Region würde wirtschaftlich profitieren, ist Silvan überzeugt. Ebenso davon, dass mit einem Vollausbau der Nordwestbahnstrecke mehr Pendler vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen würden. „Also wäre der zweigleisige Ausbau auch aus Sicht des Klimaschutzes ein Vorteil“, ergänzt Hinterberger und hofft, dass das auch die Klimaschutzministerin so sieht.