Nordwestbahn Startschuss: Sieben Bahnhöfe bekommen jetzt längere Bahnsteige

An den Spaten: Zellerndorfs Bürgermeister Markus Baier, Projektleiter Gernot Scheuch (ÖBB-Infrastruktur AG), LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Wullersdorfs Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer, Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich sowie Göllersdorfs Bürgermeister Josef Reinwein (v.l.). Foto: ÖBB Christian Zenger

M it einem symbolischen Spatenstich markierten Vertreter von ÖBB, Land NÖ und Gemeinden in Zellerndorf den offiziellen Start für Modernisierungsarbeiten an der Nordwestbahn.