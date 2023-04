Start in Retz: Ausflugssaison mit dem Reblaus-Express beginnt

Der nostalgische Wein- und Genusszug startet in die Saison 2023. Bis 1. November ist der Reblaus-Express an Samstagen, Sonn- und Feiertagen unterwegs. Zusätzlich verkehrt er jeweils freitags von 7. Juli bis 1. September sowie an allen Fenstertagen der Saison. Großes Highlight und immer mit auf Schiene ist der Heurigenwaggon: Winzer aus der Region verwöhnen die Gäste darin mit kulinarischen Schmankerln, Erfrischungen und besten Weinen.

Wer den Frühbucherbonus nutzt, kann die ganze Saison lang zum halben Preis reisen. Bis 31. Mai ist die Reblaus-Express-Saisonkarte im Infocenter der Niederösterreich Bahnen, im Webshop oder direkt im Zug erhältlich. KlimaTicket-Besitzer fahren zum ermäßigten Preis.

Der Reblaus-Express fährt die Strecke von Retz über Hofern, Niederfladnitz, Pleißing-Waschbach, Weitersfeld, Hessendorf, Langau, Geras-Kottaun und Zissersdorf bis nach Drosendorf und wieder retour. Auf 40 Kilometern pendelt der Zug gemächlich zwischen den sonnenverwöhnten Retzer Weingärten und den stillen Wäldern und Teichen des Waldviertels. Die Zugsgarnitur setzt sich aus nostalgischen, dunkelgrünen Waggons mit offenen Plattformen zusammen, die von einer Diesellokomotive gezogen werden. Im mitgeführten Fahrradwaggon werden Räder kostenlos transportiert.

Zu den Ausflugsideen zählen etwa das Fahrradmuseum Retz, der Schüttkasten Geras, das Freizeitmuseum Langau, Stift Geras, Naturpark Geras, die Erlebnis-Perlmutt-Manufaktur in Felling, das Anglerparadies Hessendorf, das Freizeitzentrum Langau, der Retzer Erlebniskeller oder der Nationalpark Thayatal in Hardegg.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.