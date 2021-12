Christkind reist klimafreundlich mit dem Reblaus Express

„Unsere Fahrten am Heiligen Abend lassen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest noch einmal steigen und sind ein ganz besonders stimmungsvolles Erlebnis“, erzählt Barbara Komarek, Geschäftsführerin der Niederösterreich Bahnen.

Am 24. Dezember macht sich der Reblaus Express um 10:20 Uhr auf den Weg von Retz nach Drosendorf. Dort angekommen, gibt im Gasthof Failler eine Stärkung mit Punsch und Erdäpflsuppe. Im Filmsaal des historischen Gasthauses gibt es mit einem Kurzfilm etwas für die Augen. Am Rückweg nach Retz, ist das Christkind im Reblaus Express mit an Board. Auf Kinder wartet im Christkindlzug eine kleine Weihnachtsüberraschung.

Eine Anmeldung im Infocenter der Niederösterreich Bahnen oder Online via Webshop ist erforderlich. Im Zug gibt es eine FFP2 Maskenpflicht. Für den Besuch im Gasthaus ist ein 2G-Nachweis erforderlich.