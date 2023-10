Hollabrunner HAK-Duo glänzte in der Lohnverrechnung

Rund 12.000 Schüler der österreichischen berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie Berufsschulen arbeiten mit der Business-Software von BMD und den im Trauner Verlag erschienenen Praxishandbüchern. Viele von ihnen haben auch heuer an einer Online-Zertifizierung teilgenommen.

Diese Online-Zertifizierung im computerunterstützten Rechnungswesen sei nicht nur ein schulisches Highlight, sondern biete den Absolventen definitiv auch Vorteile am Arbeitsmarkt und im Berufsleben, betonen Verlagschefin Sonja Trauner und BMD-Geschäftsführer Markus Knasmüller, die mit den „School Awards” jährlich die besten Leistungen prämieren. Und da taten sich auch zwei Schülerinnen aus der BHAK/BHAS Hollabrunn hervor: Katja Zodl und Anja Gassl errangen in der Kategorie „Lohnverrechnung“ ex aequo den Sieg.

Die beiden weiteren Gewinnerinnen kamen übrigens aus Oberösterreich: Alisza Dore aus der Berufsschule Wels 3 ist Österreichs beste Nachwuchsbuchhalterin. Im Bereich „Warenwirtschaft“ war Jana Karrer aus der HLW Steyr die Beste.

Die Siegerinnen erhielten jeweils ein Notebook überreicht. Für das besten Klassen-Ergebnis gab’s einen 300-Euro-Scheck für die BS Ried im Innkreis. Die Verleihung der Preise erfolgte im Linz. „Besonders freut mich, dass wir in diesem Jahr mit 271 Teilnehmenden einen Höchstwert erzielt haben. Mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler hat die Zertifizierung sogar mit Auszeichnung abgeschlossen, was das große Interesse und hohe Engagement unterstreicht”, erklärte Franz Mitterbaur, Projektleiter für das Schulprogramm bei BMD.