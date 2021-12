Verliert das Klinikum Hollabrunn seinen Landeplatz?

Rund 50 Hubschrauberlandungen jährlich hat das Klinikum Hollabrunn auf seinem Landeplatz zu verzeichnen. Dabei handelt es sich vorwiegend um internistische und neurologische Notfälle, die innerhalb eines gewissen Zeitfensters in das für sie am besten geeignete Klinikum per Hubschrauber gebracht werden, wie Ärztliche Leiterin Susanne Davies erklärt. Doch das Spital droht seinen Landeplatz zu verlieren.

Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, respiratorische Insuffizienz, Schlaganfall, Hirnblutung, Aneurysma, Milzruptur – es sind vor allem derartige Notfälle, die im Klinikum Hollabrunn rasches Handeln erfordern. Doch die gesetzlichen Vorgaben bezüglich des Hubschrauber-Einflugwinkels können künftig „aufgrund von geplanten Veränderungen im Umfeld des Klinikums“ nicht eingehalten werden, wie Kaufmännische Direktorin Andrea Dankelmaier auf NÖN-Anfrage erklärt.

Aktuell werden seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft, aber auch verschiedene Standorte für eine Außenlandestelle geprüft, um im Ernstfall lückenlos darauf zugreifen zu können.

Alle Hebel in Bewegung

Auf jeden Fall habe es höchste Priorität, die bestmögliche Versorgung der Patienten jederzeit zu gewährleisten. „Die Sperre des bestehenden Hubschrauberlandeplatzes würde eine zusätzliche Herausforderung für die Akut-Versorgung bedeuten. Bei vielen Erkrankungen und Unfallfolgen spielt der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle“, bestätigt Dankelmaier.

Dem Vernehmen nach spielt ein Bauprojekt in unmittelbarer Nachbarschaft des Spitals eine tragende Rolle in dieser Angelegenheit. ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky bestätigt die Brisanz, will aber „nicht Öl ins Feuer gießen“ und aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens keinen Kommentar dazu abgeben.

Eine Erhöhung des Landeplatzes dürfte aus finanziellen Gründen nicht infrage kommen. Klar ist: Sollte ein – jederzeit verfügbarer – Außenlandeplatz notwendig werden, wird das Rote Kreuz den Transport von dort ins Klinikum bewerkstelligen müssen.