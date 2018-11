Die Schicksalstage im November 1938 waren bedrückendes Thema am Sonntagnachmittag (11.11.). Doch der Tenor der „Bedenkredner“ war einhellig: So etwas darf nie wieder geschehen.

Mit einem „Shalom“ begrüßte Moderator Helmut Schneider die Gäste zu einer „bemerkenswerten Veranstaltung“ im Hollabrunner Stadtsaal. Der Sonntagnachmittag stand im Zeichen von „Gedenken“ und „Bedenken“. An der Umsetzung dieses Projekts hatten die Initiatorinnen Gabriele Bodei und Patrizia Mantler Stockinger seit einem Dreivierteljahr intensiv gearbeitet.

Der Anblick des vollen Stadtsaals beeindruckte NÖ-Bildungsdirektor Johann Heuras. Auf den Tag genau vor 100 Jahren wurde der Erste Weltkrieg beendet. „Alle haben sich geschworen, so etwas soll nie wieder geschehen“, sprach er in seinen Bedenkworten das geschichtsträchtige Datum der Veranstaltung an. Doch nur 20 Jahre später sollte es wieder zu einem dunklen Kapitel kommen. Und Heuras erinnerte an jene Schicksalstage im November 1938, an denen 1.000 Juden verhaftet und verschleppt wurden, Synagogen brannten. „Die Feuerwehren waren angewiesen, nicht zu löschen.“

Mit Blick in den Rückspiegel ist man sicherer unterwegs

Veranstaltungen wie diese seien ein wichtiger Rückspiegel, zog Heuras einen Vergleich. Autofahrer, die in den Rückspiegel schauen, seien sicherer unterwegs. So verhalte es sich auch mit dem Blick auf die Geschichte: Wer sie nicht kennt, könne die Gegenwart nicht verstehen und dadurch nicht in die Zukunft blicken.

„Ich bin 60 Jahre und zähle zur ersten Generation, die in Frieden, Freiheit, Wohlstand und Demokratie aufgewachsen ist. Ohne Krieg und ohne zu hungern. Das hat’s noch nie gegeben“, machte Heuras deutlich. Die Gesellschaft steige Stufe für Stufe den Wohlstand hinauf. „Aber was passiert, wenn es wieder hinuntergeht?“, stellte er die Fragen in den Raum, ob dann wieder nach Schuldigen gesucht und Feindbilder möglich gemacht werden.

Ob dieser Fragen und der Tatsache, wie einfach es heute im Internet ist, Hass und Hetze zu verbreiten, verfasste der Bildungsdirektor einen Brief, den er an die Schulen ausschickte: „Wir dürfen nicht nur lehren, was gewesen ist. Es geht auch um die Frage, wie kann man lernen, die Würde des anderen zu schätzen und immun gegen Hetze zu sein.“

Politik sei gefordert, um erneute Schieflage zu verhindern

Landtagsabgeordneter Richard Hogl erinnerte sich in seinen Bedenkworten daran, dass seine Familie mit einer jüdischen Familie, die ebenfalls in Immendorf gelebt hatte, befreundet war. „Als Kind ist mir nie eingegangen, warum ein Diktator, ein ganzes Regime, daherkommen und sie vertreiben kann.“ Die Politik sei gefordert, dass es nicht wieder zu so einer Schieflage komme. Stadtchef Erwin Bernreiter setzte sich ebenfalls mit der Geschichte rund um die Novemberpogrome 1938 auseinander. „Es bleibt unfassbar, was Menschen anderen Menschen antun.“

Die Worte der drei „Bedenkredner“ erzeugten bedrückende Stimmung im Publikum. Elisabeth Ranzenhofer setzte mit ihrem Beitrag noch eines drauf: Bereits mit 16 Jahren hat sie sich mit der Geschichte ihrer Familie auseinandergesetzt. Ihr Großvater Walter Ranzenhofer ist den Hollabrunnern ein Begriff. Er flüchtete als, wie man heute sagen würden, unbegleiteter Minderjähriger nach Großbritannien, trat dort der Armee bei, befreite ein Konzentrationslager und kam schließlich wieder zurück nach Hollabrunn. Mit seiner Enkeltochter sprach er nur ein einziges Mal über seine Erlebnisse im Krieg.

Ranzenhofer sprach „schändlichen Umgang“ mit Flüchtlingen an

Dass sie sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzt, führte vor allem dazu, „dass ich den Mut habe, eine nicht immer mehrheitliche Meinung zu vertreten“. Und das zeigte die junge Mutter auch am Podium: Denn bevor sie „A letter to the stars“ - ein Brief, der sich an ihre Urgroßmutter Rachel richtet - vorlas, fand sie klare Worte für die aktuelle politische Situation in Österreich. So sprach sie den „schändlichen Umgang mit Flüchtlingen“ an und als sie kritisierte, dass die österreichische Regierung dem internationalen Migrationspakt nicht beitritt, erhielt sie spontanen Applaus – aber nicht von allen. „Ein Krieg der Worte wurde zu einem Krieg der Taten. Auch Adolf Hitler fing klein an“, mahnte Ranzenhofer.

Auch drei Schülerinnen der BHAK Hollabrunn (Anna Hofmann, Isabel Brachowicz und Katharina Haunold), die erzählten, wie sie das Mahnmal zum Gedenken an die NS-Opfer entwarfen, stellten in den Raum, ob der aktuelle Umgang mit Flüchtlingen die richtige Lösung sei. Was die Fünftklässler erfahren, aber vor allem empfunden haben, als sie das Konzentrationslager in Auschwitz besuchten und dort auf den Zeitzeugen Karol Tendera trafen, berichteten die Jugendlichen in einer berührenden Präsentation mit schockierenden Bildern.

Novemberpogrome: Jüdische Bevölkerung existierte da schon nicht mehr

Warum es die Novemberpogrome in Hollabrunn de facto nicht gegeben hat, erklärte Alfred Fehringer in einem historischen Beitrag: „Das lag daran, dass die jüdische Bevölkerung in Hollabrunn nicht mehr existierte.“

Ziele, die den Ausschreitungen zum Opfer hätten fallen können, gab es schlichtweg nicht mehr. Die Synagoge wie auch die Immobilienbesitze jüdischer Familien waren bereits im Besitz der Gemeinde. Und das, obwohl die jüdischen Familien zuvor in Hollabrunn lebten, wie alle anderen Familien auch. Das unterstrich Fehringer mit Aussagen der Zeitzeugin Franziska Schwarz: „Wir waren voll akzeptiert, haben hier gelebt und dazugehört. Wir haben ja dieselbe Sprache gesprochen.“

„Sie sahen sich als Hollabrunner, als Österreicher und erst in letzter Instanz als Juden“, so Fehringer. Doch die friedliche Koexistenz nahm bereits im September 1938 ein Ende. Die Erinnerung daran, dass 33 Hollabrunner dem NS-Massenmord zum Opfer fielen, sei lange verdrängt worden. „Mit einer Veranstaltung wie heute wird dieser Erinnerungslosigkeit widersprochen“, bedankte sich Fehringer bei den Initiatorinnen.

„Begegnung des Lebens“: Franz Müllner trifft Zeitzeugin

Franz Müllner las aus dem Tagebuch von Karola Zucker aus Laa an der Thaya. Darin beschrieb sie – auf Deutsch und Hebräisch – ihre fröhliche und freie Kindheit. 1938 wurde sie mit sieben Jahren aus der Laaer Schule geworfen, ihre Familie flüchtete nach Ungarn. Karola ging schließlich als einzige Überlebende nach Israel. „Doch sie kehrte mit ihren Kindern in ihre alte Heimat zurück“, erzählte Müllner von „einer Begegnung des Lebens“. Ihren großen Wunsch nach einer Erinnerungstafel in Laa konnte er im Jahr 2005 erfüllen.

Letzter Redner der Gedenkveranstaltung war Manfred Pawlik. Der Sonnberger Psychotherapeut setzt sich zeit seines Lebens mit der Geschichte der Widerstandskämpfer und der Opfer des NS-Regimes auseinander. Er selbst wurde in eine Familie hineingeboren, die Widerstand leistete. „Es wurde nie darüber gesprochen, weil es selbstverständlich war“, erzählte Pawlik. Für ihn ist klar: „Wir müssen aufpassen, dass es nicht wieder dazu kommt, dass wir in schwarze Pädagogik hineinrutschen.“

Der Autor erzählte dem Publikum von Menschen, die er im Zuge seiner Buch-Recherchen kennengelernt hat. Etwa den Hollabrunner Hubert Angelis, der einen polnischen Gastarbeiter als Freund behandelt hat.

„Keine akzeptable Ausrede, um Hetze nicht entgegenzutreten“

Berührend und mahnend waren auch die Schlussworte des Moderators. Der größte Völkermord der Geschichte habe damit begonnen, dass Menschen ausgegrenzt wurden, die als störend empfunden wurden, sagte Helmut Schneider. Wer Widerstand leistete, wurde vom NS-Regime getötet. „Heute gibt es keine akzeptable Ausrede, um Hetze und Menschenhass nicht entgegenzutreten.“