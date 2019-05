Stefan Hinterberger ist seit genau fünf Jahren Vorsitzender der Göllersdorfer Sozialdemokraten. Während dieser Zeit hat sich einiges bei den Roten getan. „Wir haben den Altersdurchschnitt gesenkt“, freut sich der zweifache Vater über viele junge Leute an seiner Seite, die sich für die Gemeinde engagieren.

Als er die SPÖ von Christian Schwankhardt übernommen hat, habe er versucht, die Partei zu öffnen. „Das haben wir geschafft.“ Einfach, indem er bei den Menschen vor Ort sei. „Es braucht nicht viel; man muss einfach fragen, wie es ihnen geht und was sie brauchen.“ Entgegen kommt dem 36-jährigen Göllersdorfer, dass er ohnehin sehr gern mit seiner Familie unterwegs ist.

Politische Arbeit macht ihm immer mehr Spaß

Ob er jemals bereut hat, den Vorsitz übernommen zu haben? „Nein“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Ihm bleibt durch sein Engagement im Gegensatz zu früher zwar kaum noch Zeit für Sport, die politische Arbeit mache ihm aber immer mehr Spaß.

Die Ziele, die Hinterberger mit seiner SPÖ verfolgt, sind ambitioniert: Zum einen will er wieder Mandate dazugewinnen. Bei den letzten Gemeinderatswahlen 2015 verloren die Roten zwei der damals sieben Mandate. So soll die Absolute der ÖVP gebrochen werden. Die Bürgermeisterpartei hat ihre Mehrheit mit elf von 21 Sitzen im Gemeinderat nur knapp gesichert.

Warum der SPÖ-Vorsitzende die Dominanz der Schwarzen unbedingt zu Fall bringen will? „Damit wir uns aktiv einbringen und unsere Vorstellungen umsetzen können. Weil ich glaub’, dass es gute Vorstellungen sind, die wir haben“, sagt Hinterberger selbstbewusst, der auch kein Geheimnis aus seinem großen politischen Traum macht: „Ich will Bürgermeister von Göllersdorf werden.“

Zusammenarbeit mit FPÖ und Grünen sei sehr gut

Der zweifache Vater ist überzeugt: Mit Beharrlichkeit lässt sich einiges erreichen, selbst, wenn man in der Unterzahl ist. „Wir haben einmal einen Antrag gestellt, dass kein Schutt mehr am Spitz beim Bahnhof abgeladen werden darf.“ Dieser Antrag wurde von der ÖVP zwar abgelehnt, aber: „Seitdem wird dort kein Schutt mehr gelagert. Wenn das so ist, können sie unsere Anträge gern ablehnen“, schmunzelt Hinterberger.

Die Zusammenarbeit mit der FPÖ und den Grünen sei sehr gut. „Und auch mit Teilen der ÖVP kann ich gut“, beschreibt sich der 36-Jährige als jemand, der mit allen das Gespräch sucht.

Ein Thema, bei dem die Opposition mit der ÖVP heiß diskutiert, ist das Göllersdorfer Rathaus. Ein Neubau, der Polizei und Gemeindeamt sowie einen neuen Veranstaltungssaal und maximal 28 Wohnungen beherbergen soll, wurde vom Bürgermeister präsentiert. Die SPÖ ist dagegen. „Jetzt wird über eine Sanierung des Gebäudes gesprochen. Das ist schon viel wert“, ist Hinterberger froh über die aktuellen Entwicklungen.