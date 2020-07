Doch nur 23 Prozent der Österreicher sind bereit, „auf jeden Fall“ Erste Hilfe zu leisten. Eine Zahl, die steigen soll. So gibt es – unter erhöhten Hygienemaßnahmen – in Hollabrunn einen 16-Stunden-Grundkurs am 27./28. Juli (jeweils 8 bis 17 Uhr) sowie einen achtstündigen Auffrischungskurs am Dienstag, 21. Juli (8 bis 17 Uhr). Unter www.erstehilfe.at kann man sich anmelden. Infos via E-Mail: Maria.Goldinger@n.roteskreuz.at.