Lenker (26) durch Windschutzscheibe aus Auto geschleudert

Der Lenker kam aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Straße ab. Der Pkw fuhr dort etwa 70 Meter weiter und verhakte sich dann in einem Betonrohr, wodurch er zurück auf die Straße geschleudert wurde und sich dabei überschlug.

Der Mann, der vermutlich nicht angegurtet war, wurde durch die Windschutzscheibe aus dem Auto - nahe einem Brückengeländer - in den Straßengraben geschleudert.

Gegen Mitternacht verständigte ein Zeuge, der sich mit dem Unfalllenker in Ober-Steinabrunn aufgehalten und durch den Lärm den Crash bemerkt hatte, den Rettungsnotruf 144. Kurz darauf rückten Polizei, Rettung sowie die FF Grund mit zwei Fahrzeugen und acht Mann an. Aus Krems wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 2 beordert, mit dem der verletzte Mann in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Zwei Zeugen gaben an, dass der 26-Jährige kurz zuvor Ober-Steinabrunn verlassen hatte und dort Alkohol getrunken worden sei.

