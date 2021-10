Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn war am Montagnachmittag (11.10.), gegen 13.30 Uhr, mit einem Traktor und zwei Anhängern auf der L 50 zwischen Limberg und Maissau unterwegs. Als er nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, hatte eine 19-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Horn bereits zum Überholen angesetzt. Sie war an einem vor ihr fahrenden Wagen und einen Lkw vorbeigefahren, konnte dann aber einen Zusammenstoß mit dem Traktor nicht verhindern.

Durch den Anprall kippte die Zugmaschine auf die rechte Seite, der Pkw kam an der Einfahrt des Feldweges zum Stillstand. Beide Lenker erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die demolierten Fahrzeuge wurden von FF-Kräften aus Maissau, Unter- und Oberdürnbach geborgen. Die L 50 war im Unfallbereich mehr als eine Stunde lang gesperrt.