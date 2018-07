Nun kommt er am 13. Juli wieder in die Katharinenkirche mit einem anderen Programm und mit einer Vielzahl von musikalischen Partnern, um die Lieblingskomponisten von Gottfried von Einem wie Bach, Mozart, Schubert und Gershwin genauso vorzustellen wie ausgesuchte Kompositionen von Gottfried von Einem.

Robert Lehrbaumer | Altenburger Musik Akademie

Robert Lehrbaumer wird mit seinen bekannt amüsanten und interessanten Moderationen durch den Abend führen. Die Altflötistin, Anna Wilfinger, geborene Hollabrunnerin und Lehrerin der Musikschule Hollabrunn, wird in dem Konzert ein Stück der Horner Komponistin Astrid Spitznagel, interpretieren.

Anna Wilfinger | NÖN.at, privat

Organisiert wird das Konzert und etliche Kurse von der „Altenburger Musik Akademie“, die heuer zum 31. Mal in Stift Altenburg stattfinden wird. Dozenten und Teilnehmer werden in einer Reihe von Konzerten von Einems Musik interpretieren, unter anderem im Stift Altenburg, in Einems Haus und in der Katharinenkirche in Oberdürnbach, in der Pfarrkirche Horn und in Stift Geras.