Brand in Scheune: Familie griff beherzt ein .

Weil in einer Scheune Feuer ausgebrochen war, wurde am Dienstagvormittag in Oberfellabrunn ein Notruf abgesetzt. Sechs Feuerwehren wurden in Marsch gesetzt, tatsächlich eingreifen mussten letztlich aber nur die örtlichen FF-Kameraden.