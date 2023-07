Nach „knackiger Bauzeit“: Reihenhäuser wurden übergeben

Die Reihenhausanlage mit 16 Wohneinheiten in Oberfellabrunn kannte Michael Kloibmüller, Geschäftsführer der WETgruppe, bisher selbst nur von Plänen. Das änderte sich am Freitag (7. Juli). Bei der feierlichen Schlüsselübergabe mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betrachtete er die Bauwerke zum ersten Mal. „Architekt Ernst Maurer hat das super gemacht, es ist ein andere Art von Architektur.“ Er weiß: „In Ortschaften zu bauen, ist nicht immer einfach.“

Dem stimmten Ortsvorsteher Thomas Bauer und Teschl-Hofmeister zu. Sie weiß, dass gerade in Dörfern die Angst im Vorfeld groß sei, dass sich Reihenhäuser nicht gut ins Ortsbild einfügen werden. Ein solcher Widerstand war anfänglich auch in Oberfellabrunn zu spüren. Doch: „Die Häuser haben mich umgehauen. Gemeinnütziger Wohnbau ist nicht immer schön, aber der ist es.“ Es sei lebens- und lohnenswert, in die Häuser am Halterweidweg - gleich neben dem Heurigen Stockinger - einzuziehen.

Gemeinnütziger Wohnbau nur mit Förderungen möglich

Kloibmüller sprach bei der Schlüsselübergabe eine große Sorge des Wohnbauträgers an: „Die Kosten laufen uns massiv davon.“ Ohne Wohnbauförderungen seien solche Wohnbauten nicht realisierbar. In Oberfellabrunn sei alles auf Schiene, doch „bei anderen Objekten haben wir große Sorgen, wie sich die Leute das noch leisten können“. Damit meint der WET-Geschäftsführer nicht nur steigende Kosten für Baustoffe und Energie. Wie es mit den Förderungen des Landes NÖ weitergehe, sei derzeit ungewiss.

„Es ist derzeit nicht einfach mit dem geförderten Wohnbau“, bestätigte die zuständige Landesrätin. „Aber das macht ja nichts, wir brauchen einen“, mahnte sie ein Modell ein, das für alle tragbar und nachhaltig sei. „An guten Ratschlägen mangelt es mir nicht“, scherzte sie. Um zu verdeutlichen, wo die konkreten Herausforderungen liegen, nannte Teschl-Hofmeister einige Zahlen: „Früher haben wir ungefähr 100.000 Euro pro Jahr für Zinsen gebraucht“, sprach sie von den Kosten. „Jetzt brauchen wir 70 Millionen Euro für das Gleiche, im nächsten Jahr werden es 120 Millionen Euro sein.“

Leistbaren Wohnraum zu schaffen, sei der Stadtgemeinde Hollabrunn wichtig, betonte auch Vizebürgermeister Kornelius Schneider. „Eine geordnete Weiterentwicklung unserer Lebensräume ist uns wichtig.“ Vorausschauend sei bereits die Infrastruktur von Oberfellabrunn gestärkt worden.

Dass sich eine solche Anlage gut ins Ortsbild einfüge, sei in einem Dorf sicher mit mehr Aufwand verbunden als in einer Stadt, dankte Schneider dem Architektenbüro Maurer ebenfalls. Seine Dank richtete sich auch an Generalunternehmer Schüllerbau, die nicht nur in guter Qualität gebaut, sondern auch einen guten Zeitplan vorgelegt hätten. „Die Bauzeit war sehr knackig“, spricht Ortsvorsteher Bauer auf NÖN-Nachfrage von etwa einem Jahr.

Nachdem Pfarrer Eduard Schipfer die Reihenhausanlage gesegnet hatte, übergaben Teschl-Hofmeister und Kloibmüller die Schlüssel an die neuen Bewohner. Diese erhielten ein Sackerl voller Aufmerksamkeiten und einen Schnappschuss von der Schlüsselübergabe - die WET hatte nämlich eine Sofortbildkamera mit im Gepäck.