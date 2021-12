Neue Verkehrszahlen untermauern Sorgen von Anrainern

Lilly Damm ist Anrainerin der Hollabrunner Straße. Ihr großer Wunsch ist es, dass der 30er vor ihrer Haustüre von den vorbeifahrenden Fahrzeugen eingehalten wird. Dazu sollen wirksame Maßnahmen gesetzt werden. Nun sind die Zahlen einer von ihr in Auftrag gegebenen Verkehrserhebung da, die Damms Forderungen untermauern.

Zwischen 1.359 und 1.519 Fahrzeuge passierten die Hollabrunner Straße von 6. Oktober bis 14. Oktober werktags, am Wochenende waren es weniger (1.153 am Samstag, 843 am Sonntag). Die mittlere Geschwindigkeit betrug 35 bis 36 km/h. Rund jeder Fünfte, der vorbeifuhr, war um zumindest zehn km/h zu schnell, am Sonntag waren es sogar 26 Prozent.

„Die Zahl der Fahrzeuge ist wesentlich höher als angenommen“, schließt Damm aus dem vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) übermittelten Zahlen. Und ohne bauliche Maßnahmen sei den Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht beizukommen. „Eine Verordnung ist kein Diskussionsvorschlag“, richtet sie jenen aus, die meinen, „ist eh nicht so schlimm“. Gestraft werde leider sowieso erst bei 45 km/h – „Das sind über 50 Prozent Überschreitung!“ Studien belegen, dass Unfallgefahr, Häufigkeit und Schwere von Verletzungen mit dem Tempo rapid steigen. Und: „Dass Tafeln nichts bringen, wissen wir alle.“

Als Lösung regt sie leicht schräge Aufpflasterungen zur Geschwindigkeitsbegrenzung an, wie sie etwa im Hollabrunner Zentrum zu sehen sind. „Ohne jede Lärmentwicklung und sehr sicher in der Wirkung“, meint Damm. „So etwas hätten wir gern bei der Ortseinfahrt und beim Kindergarten.“ Mit ihrem Wunsch steht die Anrainerin übrigens nicht alleine da, wie eine Liste mit 42 namentlich genannten Unterstützern zeigt.

„Trompeteneinfahrt“ in die Dorfstraße?

Von einem Verkehrswissenschaftler der TU Wien wird überdies eine sogenannte „Trompeteneinfahrt“ vorgeschlagen; eine optisch klare Linienführung des Verlaufs der Hauptstraße – also „eine Umgestaltung der beiden Kreuzungsbereiche so, dass der Straßenverlauf eindeutig entlang der Hauptstraße geht und ein Abbiegen in die Dorfstraße erforderlich ist“. Das hätte einen viel größeren Effekt als Hinweisschilder, mobile Tempoanzeigen oder Bodenmarkierungen.

Von der Gemeinde erhielt Damm im monatelangen Schriftverkehr übrigens lediglich lückenhafte Zahlen einer Schutzwegzählung. Ob außerhalb der angegebenen Zeitfenster gezählt wurde, sei ihr nicht mitgeteilt worden.

Damm hofft, dass es nach Übermittlung des Kuratoriumberichts zu einem konstruktiven persönlichen Gespräch kommen kann.

Damms Antrag an die Gemeinde auf Bescheiderlassung nach dem NÖ Auskunftsgesetz („Verweigerung der Auskunft durch Bescheid“) wurde indes vor wenigen Tagen von Bürgermeister Alfred Babinsky abgewiesen: „Alle uns vorliegenden Daten und Informationen wurden übermittelt und alle Fragen beantwortet.“