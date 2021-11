Verkehrsbelastung: Verfahrene Situation in der Dorfstraße

Die Verkehrsbelastung in der schmalen Dorfstraße sorgte bereits im Frühjahr für Debatten. Medizinerin Lilly Damm und Pädagoge Heinz Mayer hatten damals vor allem wegen der Sicherheit der Kinder Alarm geschlagen. Autofahrer seien hier viel zu schnell unterwegs. Die Stellungnahmen dazu empfanden sie jedoch als ungenügend. Sie wandten sich nun mit einem Brief erneut an die Gemeinde.

Es sei zwar von einer Schutzwegzählung berichtet worden, das Ergebnis sei auf Anfrage jedoch nicht bekannt gegeben worden, beklagen Damm und Mayer. Bis 6. November soll der Bürgermeister nun alle Details liefern, „die offenbar bereits seit Juni vorliegen“.

Außerdem sprachen Damm und Mayer geplante Leerfahrten von VOR-Bussen im Linienverkehr an. Diese würden häufig ziemlich schnell durch die Dorfstraße fahren. Doch dazu bestehe keine Notwendigkeit. „Unsere Frage war, ob diese Thematik mit dem VOR-Management besprochen wurde“, vermissen die Oberfellabrunner auch hier eine konkrete Antwort der Gemeinde. Und: „Mit Nachdruck halten wir fest, dass entgegen anders lautender Gerüchte unsererseits keine Verlegung von Haltestellen angestrebt wird.“

Das von der Gemeinde angeführte Fahrverbot für „Lieferverkehr“-Lkws ab 3,5 Tonnen sei zahnlos, weil es landwirtschaftlichen und Lieferverkehr ausschließt. „Eigentlich sind alle Lkws in irgendeiner Form Lieferverkehr. So wird es anscheinend auch verstanden, denn nach wie vor gibt es zahlreiche durchfahrende Fahrzeuge über 3,5 Tonnen“, fordern Damm und Mayer hier eine eindeutige Klarstellung. In Hollabrunn werde die Verbotsausnahme etwa mit „Zulieferverkehr“ bezeichnet.

Keine Lösung, ohne andere zu verärgern?

Dass die Gemeindestraße tagtäglich als direkte Schnellverbindung zur S 3 oder nach Hollabrunn benützt wird, ist für die Oberfellabrunner jedenfalls ein Hauptgrund, sich um Verkehrsberuhigung zu bemühen. Die Frage nach Maßnahmen der Gemeinde als Straßenerhalter sei unbeantwortet geblieben. Der Bürgermeister habe bezüglich Gebäudeschäden lediglich auf die Verantwortung der Eigentümer hingewiesen.

Erfreut vernahmen Damm und Mayer hingegen, dass eine komplette Erneuerung der Gemeindestraße geplant sei. Doch wann soll diese passieren?

„Die Beantwortung der Fragen ist bereits in Ausarbeitung“, kündigt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky auf NÖN-Anfrage eine entsprechende Beantwortung der Gemeinde an.

Es sei kein Problem, die gewünschten Zahlen zu übermitteln, sagt Ortsvorsteher Thomas Bauer, der zugleich ÖVP-Gemeinderat und Stadtwerke-Leiter ist. Umgekehrt hoffe er, dann auch die Auswertung der Verkehrszählung zu erhalten, die von den Beschwerdeführern privat in Auftrag gegeben worden sei. Die Zusatztafel für den Schwerverkehr wird geändert, versichert Bauer. Doch sei es schwierig, hier noch weitere Maßnahmen – etwa eine Einbahnregelung – zu setzen, ohne gleichzeitig andere Anrainer zu verärgern.

Bodenschweller hält Bauer ebenfalls nicht für praktikabel: „Viel Spaß damit. Das macht jedes Mal einen Pumperer, wenn ein Auto drüberfährt.“

Generell wisse die Gemeinde, dass das Verkehrsaufkommen zu Spitzenzeiten nicht unwesentlich sei und dass oft zu schnell gefahren wird. Aber, so Bauer: „Unter Tags ist normal nichts los und ein 50er ist aufgrund der Straßenbeschaffenheit eh schon das Höchste der Gefühle.“