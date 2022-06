Verkehrsproblem: Mit über 130 Sachen durch die Dorfstraße

Werbung

Seit gut zwei Jahren beklagen Lilly Damm und Heinz Mayer die Verkehrssituation in der Dorfstraße. Es werde zu schnell gefahren, die 30er-Zone werde nur von 20 Prozent der durchfahrenden Fahrzeuge eingehalten. Das belegen Daten einer Verkehrsmessung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) vom Oktober 2021. Doch der Ruf nach weiteren Verkehrsmaßnahmen verhallte auch nach einer Behördenverhandlung Ende April dieses Jahres.

Kaum jemand hält sich an Limit

Krafträder rasten im Oktober mit 131 und 105 km/h durch die Dorfstraße und waren damit traurige „Spitzenreiter“. Zehn Pkw-Lenker waren mit 60 km/h oder schneller unterwegs, weitere 28 hatten bei der zehntägigen Erhebung 55 oder mehr km/h am Tacho. 1.400 bis 1.500 Fahrzeuge passierten die Dorfstraße täglich, ausgenommen Sonntag.

„Es sollten 85 Prozent der Fahrzeuge das vorgeschriebene Limit von 30 km/h einhalten“, sagt Damm, die auch die Lärmbelastung ins Treffen führt und die Kinderrechte im Verkehr übergangen sieht.

Einen Mitstreiter hat sie in Grünen-Gemeinderat Georg Ecker: „Ich war geschockt, als ich diese Zahl in den Unterlagen des KFV gesehen habe“, kommentiert er den Spitzenwert der Tempo-Messung und meint: „Trotz verordneter 30er-Beschränkung ist diese Straße in dieser Form lebensgefährlich. Es braucht dringend weitere Maßnahmen.“ Bislang sei nur die Anbringung einer Sperrfläche bei der Einfahrt in die Dorfstraße von Hollabrunn kommend zugesagt worden sowie eine neue Geschwindigkeitsmessanlage. „Es ist offensichtlich, dass das nicht genug ist“, meint Ecker. Eine mögliche bauliche Maßnahme wäre eine flache Aufdoppelung aus Asphalt. „Es gibt viele Beispiele, die belegen, dass eine derartige Maßnahme die Höchstgeschwindigkeiten drastisch reduziert. Wenn es richtig ausgeführt wird, wird auch kein zusätzlicher Lärm verursacht, im Gegenteil“, so der Grünen-Mandatar. Die Kosten würden sich in Grenzen halten.

Ihren knapp über 40 Unterstützern berichteten Damm und Mayer indes mit einem Informationsblatt. Lediglich Ecker und Stadtrat Wolfgang Scharinger hätten auf die im Vorjahr versandte Dokumentation der misslichen Verkehrslage reagiert. Von einigen Dorfbewohnern sei man sehr angefeindet worden. Dabei sei es offenkundig, dass alle bisherigen Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt haben. Der Lärm der zu schnell fahrenden Fahrzeuge verursache eine Gesundheitsbelastung.

Bezirkshauptmannschaft und Stadtgemeinde sahen jedoch auch zuletzt auf NÖN-Anfrage keinen ausreichenden Anlass, bauliche Maßnahmen zu setzen. Sehr wohl sollen jedoch die polizeilichen Kontrollen in diesem Bereich verstärkt werden.

Seltsam sei, dass nicht die Behörde, sondern die Bürger die Einhaltung des 30ers einfordern müssen. Dass sich das Problem zeitnah löst, sei angesichts der geringen Maßnahmen nicht absehbar.

