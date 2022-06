Feuerwehrmusikkapelle: Ganzer Bezirk und Amerikaner kamen zum Jubiläum

Werbung

Drei Tage dauerten die Feierlichkeiten zum großen Jubiläum der Obermarkersdorfer Feuerwehrmusikkapelle. Zu Beginn der Veranstaltung wurden Gäste aus den Vereinigten Staaten, „The Govenaires“ aus Minnesota, beim Rathaus begrüßt, bevor das erste „Festl“ der Saison bevorstand.

Die neu gebaute Halle am Rande von Obermarkersdorf konnte beim „Drop the Beat“ feierlich eingeweiht werden.

Bürgermeister Stefan Schmid freute sich am Sonntag nach nur zwei Stunden Schlaf über die vielen Gäste am Kaiserplatz. Zuschauer aus dem ganzen Bezirk Hollabrunn waren gekommen, um ihre Musikkapellen bei der Bezirksmarschmusikwertung anzufeuern. Den Auftakt bot das Monsterkonzert mit der Fanfare „Hundert Jahre“, die eigens für das Fest komponiert wurde und von allen Kapellen aus dem Bezirk gemeinsam angestimmt wurde.

"The Govenaires" zeigten, was sie können

Bezirksobmann Dominik Sommerer wünschte allen Musikern viel Erfolg beim Wettbewerb. Er moderierte an diesem Nachmittag aber nicht nur, sondern nahm mit seinen Kollegen der Blasmusikkapelle Göllersdorf auch selbst an der Wertung teil, mit der er in der Stufe D ebenso gute Figur machte wie alle anderen Formationen. Die Gastgeber traten in Stufe E an.

„The Govenaires“ feierten übrigens nicht nur mit den Obermarkersdorfern, sondern durften natürlich auch selbst zeigen, was sie draufhaben. Die US-Marchingband gab mehrere Stücke zum Besten und trat sowohl am Samstag als auch am Sonntag auf.

Anders als heimische Musikkapellen liegt der Fokus bei den Govenaires nicht ausschließlich auf der Musik, sondern auch auf einer Tanzperformance mit Fahnen und Steppschuhen. Die Besucher des Jubiläumsfestes kannten bei den Auftritten kein Halten mehr. Die US-Truppe zeigte im Gegenzug den Umgang mit ihren Fahnen und fand zahlreiche neue Fans.

Die Ergebnisse:

Stufe C (max. 80 Punkte)

Trachtenkapelle Guntersdorf 76,0

Trachtenkapelle Retzbach 78,0

Jugend-Musikverein

Wullersdorf 76,5

Musikverein Radlbrunn 75,5

Stufe D (max. 90 Punkte)

Trachtenkapelle Pulkau 83,5

Musikverein Röschitz 83,5

Blasmusikkapelle Göllersdorf 86,0

Weinviertler Hauerkapelle Mailberg 87,0

Musikverein Unterdürnbach 87,5

Stadtmusik Maissau 85,5

Musikverein Kirchberg am Wagram 86,0

Stufe E (max. 100 Punkte)

Musikkapelle

Obermarkersdorf 95,5

Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung 96,0

Trachtenkapelle Theras 96,0

Grenzlandkapelle Hardegg 97,0

Dorfmusik Hadres 95,0

Musikkapelle Zellerndorf 95,0

