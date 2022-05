Kellergassen-Nacht mit einer Schnitzeljagd

Werbung

Bei der Langen Nacht der Kellergasse in der Obernalber Hühnerkoppel waren Weinkeller geöffnet – und Besucher beteiligten sich an einer Schnitzeljagd. Ernst Kölbl spielte mit seiner Harmonika am Kellerplatzl auf. Gerald Dick freute sich als Obmann des Kellergassen-Vereins, dass Elisabeth Schöffl-Pöll („Mutter der Langen Nacht der Kellergassen“) ihre besten Kellerg’schicht’n vortrug. Die Kellerbesitzer verwöhnten mit Wein der Obernalber Winzer und Schmankerln aus der Küche.

