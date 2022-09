Oberretzbach Lenker ohne Führerschein verursachte Crash: Beifahrer verletzt

Symbolbild Foto: Dominik Meierhofer

E in 22-Jähriger ohne Führerschein ist am späten Donnerstagabend mit dem Pkw beim Abbiegen in seinem Heimatbezirk Hollabrunn von der Straße abgekommen.