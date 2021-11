NÖN-Talent Vanessa: „Ich wusste, ich habe nichts zu verlieren“

Vanessa Klein schaffte es bei „Die NÖN sucht das größte Talent!“ unter die zwölf Finalacts. Beim Landesfinale in Wieselburg schaffte es die Retzbacherin zwar nicht in die Preisränge (Top Fünf), zog im NÖN-Gespräch aber trotzdem eine positive Bilanz.

NÖN: Wie kam es dazu, dass du dich für die Show beworben hast?

Vanessa Klein: Das war ziemlich spontan aus dem Gefühl heraus, dass ich nicht wirklich was zu verlieren hab’. Nach dem Motto: Ich probier’s halt. Ich habe mein Video hingeschickt, ohne mir viele Gedanken darüber zu machen. Dann war ich auf einmal beim Casting und bin in den Shows gelandet. Ich hab’ anfangs auch nicht damit gerechnet, dass die Shows so groß aufgezogen werden. Dabei konnte ich echt viel lernen und bin jetzt froh, dass ich mich angemeldet habe.

Hast du vorher Gesangsunterricht genommen oder hast du nur für dich alleine gesungen?

Klein: Ich nehme schon länger Gesangsunterricht in der Musikschule. In dem Zusammenhang hatte ich schon Auftritte und habe lange in einem Chor gesungen. Aber in den Shows zu sein, war noch mal ein komplett neues Erlebnis. Ich konnte dort sehr viel für die Zukunft und für mich lernen.

Du bist ja Studentin. Was studierst du denn?

Klein: Ich studiere seit Oktober internationales Recht und Politikwissenschaft. Da habe ich derzeit sehr viel zu tun, wobei auch die Vorbereitung auf die Shows viel Zeit in Anspruch genommen hat.

Du bist aus Oberretzbach im Weinviertel, bist du dort aufgewachsen?

Klein: Ja, ich wohne dort noch bei meinen Eltern und pendle zur Uni. Obwohl mir Wien gut gefällt, ist es ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen. Da hat man einfach viel mehr Ruhe und Platz, seine Familie um sich und in Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation ist es für mich definitiv die richtige Entscheidung gewesen, nicht nach Wien zu ziehen.

Was ist für dich das Schönste an der Region?

Klein: Gerade in Retz gibt es sehr viele schöne Orte. Schon der Hauptplatz, die Windmühle und der Weinkeller sind wundervoll. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Besucher unserer Gegend.

Aufmerksamen Zusehern ist aufgefallen, dass eine andere Kandidatin im Landesfinale das gleiche Kleid trug. Hat dich das gestört?

Klein: Das war nicht so schlimm. Ich hab’ mich sehr wohl gefühlt in meinem Kleid und das war ehrlicherweise nicht meine erste Sorge. Von so etwas lasse ich mich nicht aus dem Konzept bringen. Der Fokus war ganz klar auf der Performance.

Wie geht es dir mit der Corona- Situation?

Klein: Ich muss sagen, am Anfang ist es mir damit relativ gut gegangen. Vor allem als ich noch in der Schule war. Da konnte ich meine Zeit frei einteilen. Jetzt wünsche ich mir klarerweise, dass es bald vorbei ist. Viele Projekte verzögern sich dadurch. Beispielsweise nehme ich gerade mit einer Freundin in Kooperation mit einem europäischen Medienkollektiv einen Podcast auf. Dafür sind einige Reisen und Interviews momentan nicht möglich. Es ist auch um alle anderen Veranstaltungen schade. Der Präsenzunterricht auf der Uni und die tägliche Interaktion mit meinen Studienkollegen wird mir ebenfalls fehlen. Dass wir uns derzeit kaum sehen können, ist schade, aber das muss jetzt einfach so sein.