Spiel und Spaß mit Volleyball und der Feuerwehr

Auf die Teilnehmer des Ferienspiels „Spiel und Spaß mit Volleyball und Feuerwehr“ warteten ein gepflegter Volleyballplatz und ein Ballradar hinter dem Fußballtor. Hier konnten die zukünftigen Kicker der Nation ihre Ballgeschwindigkeit ablesen. Rekordverdächtige Schüsse, weit über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet. Am Sandplatz konnten sich die Kinder mit dem Ball, der Technik am Netz und dem Zusammenspiel in der Mannschaft vertraut machen. Hier stand ebenso Freude und Spaß an erster Stelle.

Die Feuerwehr Retzbach hat mit einer riesigen Plane für die Kinder bereits am Vormittag einen Pool aufgestellt und der wurde zur Abkühlung reichlich genützt. Spiele, wie Wasserball mit dem Strahlrohr ins gegnerische Feld schießen, wurden kurzerhand genützt, um den Mitspieler gehörig nass zu spritzen.

Das Team vom Dorferneuerungsverein Mitter-Oberretzbach, kurz DEV, half nicht nur bei der Programmgestaltung, sondern sorgte für Labung mit kühlen Getränken, zwischendurch mit Eis und am Ende mit Bratwürstel und Gebäck für das leibliche Wohl.

Und das Besondere an den Ferienspielen mit den Wehren Retzbach und Unterretzbach ist: „Die Kinder kommen nach so einem Nachmittag müde und recht sauber nach Hause.“ Das Lächeln der anderen Eltern bestätigte die Aussage.