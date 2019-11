„Wenn ganz Europa so wirtschaften würde wie wir, gäbe es mehr Insekten“, bricht Landesrat Stephan Pernkopf beim Regionalgespräch eine Lanze für die Landwirte. Diese seien immerhin die größten Privatinvestoren des Landes. Seit 2015 gab es 900.000 Euro Investitionsförderung für die Landwirte im Bezirk. Diese Förderung können Bauern in Anspruch nehmen, wenn sie etwa Ställe bauen oder Verkaufsfläche für ihr „Ab Hof“-Angebot errichten. „Diese Tätigkeiten lösen weitere Investitionen aus“, spricht der Landesrat von zusätzlichen 3,6 Millionen Euro.

Eine Herausforderung, die die Immendorfer Landwirte in den vergangenen Jahren beschäftigte, war das sogenannte „Z-Verfahren“. Dabei wurden von 2014 bis 2017 Grundstücke der Bauern zusammengelegt. „Aus Kleinststrukturen wurden Strukturen geschaffen, die besser bewirtschaftet werden können“, erklärt der Landesrat. 2017 waren die Arbeiten zwar abgeschlossen, rechtskräftig ist das Verfahren aber erst seit diesem Jahr.

Konkret ging es in Immendorf um 131 Hektar und 147 Besitzer, wie Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl berichtet. Es seien deswegen so viele gewesen, weil auch die Kellergassen „Zeiselberg“ und „Altenbergen“ mit vermessen wurden. „Ich hab’ statt 14 Grundstücken jetzt nur noch vier“, berichtet der Landtagsabgeordnete. Mit dem abgeschlossenen Z-Verfahren gebe es jetzt einen genauen Grenzkataster, der den Bauern Rechtssicherheit gebe.

Hogl war zwar Obmann in diesem Verfahren, da er aber aus Zeitgründen nicht immer vor Ort sein konnte, war er froh, ein kompetentes Team gehabt zu haben. „Mein Stellvertreter Franz Rohringer hat sich sehr gut eingebracht, alles koordiniert und immer geschaut, dass alle Pflöckl da sind“, lobt der Gemeindechef. Als Außenstelle der Z-Gemeinschaft habe die Alte Schule in Immendorf fungiert. Hogl ist stolz, dass das Prozedere innerhalb so kurzer Zeit abgewickelt werden konnte. „Andere Gemeinden brauchen Jahrzehnte ...“, kennt er auch schwierige Fälle im Bezirk. Bei ihm habe es keine Einsprüche gegeben.

Den operativen Teil dieses Zusammenlegungsverfahrens erledigte Edgar Blumauer von der Hollabrunner Agrarbezirksbehörde. „Mustergültig“, wie Richard Hogl attestiert.

„Es war ein mühsamer Prozess, der seinen Abschluss gefunden hat“, mit diesen Worten bedankte sich Pernkopf bei der Immendorfer Z-Gemeinschaft und stieß mit den Beteiligten auf die erfolgreiche Arbeit an. Da das Regionalgespräch in Seifrieds Weinstube in Oberstinkenbrunn stattfand, gab’s einen „youngster2019“, den Jungwein aus dem Hause Seifried. Der Landesrat war vom Betrieb und den vielen Innovationen beeindruckt. Besonders von der Kulinarik. „Bis auf wenige Ausnahmen produzieren wir alles selbst“, sagt Hannes Seifried, dass seine Familie das viel strapazierte Wort „Nachhaltigkeit“ tatsächlich lebe.