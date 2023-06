Seifrieds Erdbeeren haben Hochsaison

Wann immer man am Erdbeer-Hütterl von Familie Seifried bei der S3-Abfahrt Hollabrunn Mitte vorbeifährt, sind Kunden zu sehen, die bei den süßen Früchten zuschlagen, denn die Erdbeeren haben endlich Saison. Und die Seifried-Erdbeeren gibt's nicht nur am Standort des Betriebes in Oberstinkenbrunn und bei besagtem Hütterl in Hollabrunn, sondern auch in den Hollabrunner Lebensmittelmärkten, zum Beispiel bei den Billa-Märkten.

Dies ist der Regionalitätsoffensive des Konzerns zu verdanken, der Partnerschaften mit lokalen und regionalen Produzenten knüpft. Es sollen verstärkt Produkte kleinstrukturierter Betriebe ihren Weg in die Regale der Billa-Märkte finden.

Markus Bleich (Regio Scout Billa) und Eric Scharnitz (Billa-Vertriebsdirektor) besuchten gemeinsam mit Bürgermeister Richard Hogl (r.) den Oberstinkenbrunner Erdbeerproduzenten Stefan Seifried (2.v.r.) auf einem seiner Erdbeerfelder. Foto: Christian Hofer

Weil Erdbeeren gerade Saison haben, besuchte Billa-Vertriebsdirektor Eric Scharnitz den familiengeführten Erdbeerhof Seifried in Oberstinkenbrunn. Beim Gespräch mit Erdbeerproduzent Stefan Seifried auf dem Erdbeerfeld betonte Scharnitz: „Der persönliche Kontakt mit unseren regionalen Lieferanten ist uns ein großes Anliegen. Die Versorgung mit besten heimischen Erdbeeren von Familie Seifried ist keine Selbstverständlichkeit und wird von unseren Kunden mehr denn je geschätzt.“

Seifrieds Erdbeeren werden in 19 Billa-Standorten und drei Billa-Plus-Märkten sowie in drei Billa-Corso-Filialen in Wien angeboten.

Erdbeeranbau seit mehr als 30 Jahren

Die für die Region typischen Lehm-, Löss- und Schwarzerdeböden und das pannonisch-kontinentale Klima in Niederösterreich eignen sich ideal für den Anbau von Erdbeeren. Diese besonderen Bedingungen nutzt Familie Seifried nicht nur für den Erdbeeranbau, sondern sie betreibt auch Weinbau – aktuell bereits in sechster Generation. Die über 30-jährige Erfahrung im Erdbeeranbau spiegelt sich in der Qualität und im fruchtigen Geschmack der Früchte wider. Aufgrund der verschiedenen Anbauarten, wie Kulturen mit Vlies oder Freilandanbau mit Stroh, werde der Genuss der süßen Früchte über mehrere Wochen sichergestellt, erklärt Stefan Seifried.

Vom ortsansässigen Betrieb ist auch Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl begeistert, der ebenfalls auf dem Erdbeerfeld dabei war: „Die Familie Seifried ist mit ihrem Betrieb seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Gemeinde – gleichzeitig ist es wichtig, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und ländliche Strukturen gestärkt werden, daher sind Initiativen wie die Regionaloffensive von Billa eine gute Sache.“