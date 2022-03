Hilfsgüter für Kaplan Humennyi in der Ukraine

Der Ukrainer Taras Humennyi wirkte sechs Jahre lang als Kaplan in den Pfarren Mittleres Schmidatal (Thern, Wetzdorf, Glaubendorf, Ruppersthal und Großweikersdorf, Niederrußbach und Stranzendorf). 2019 berief ihn der Bischof der Stadt Stryj zurück in die Ukraine. Nun baut Humennyi ein Lazarett in der 60.000-Einwohner-Stadt auf. Pfarrsekretärin Martha Pfeiffer und ihr Team riefen daher zur Spendenaktion in den Pfarren auf.

„Taras braucht noch Verbandsmaterial, Baumwollwindeln und Fleecedecken, auf die man die Verletzten legen kann“, erklärte Martha Pfeiffer im NÖN-Gespräch am Freitagvormittag. Am Nachmittag standen vor dem Haus der Familie Pfeiffer in Oberthern schon Mengen an haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Ehemann Augustinus und Sohn Clemens beluden den Kleinbus mit Anhänger. Am frühen Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, fuhr Augustinus Pfeiffer los. Alfred Fischer aus Kleinwetzdorf sowie Karl Spielauer und David Otzlberger von der FF Baumgarten starteten mit einem zweiten Bus.

Die Männer brachten die Hilfsgüter ins polnische Krakau. Dort holte sie ein Freund von Taras Humennyi ab, der sie weiter bis nach Stryj brachte, das 70 Kilometer südlich von Lemberg (Lwiw) liegt. Humennyi lebt dort im Bischofssitz. Am Samstag vor eineinhalb Wochen fielen Bomben auf den Bahnhof, auf eine Fabrik und eine Militärbasis von Stryj.

Martha Pfeiffer und ihr Team wollen in ein paar Wochen weitere Spenden zum ehemaligen Kaplan bringen. Humennyi ist in der Region nicht nur den Leuten in der Pfarre bekannt. Denn der im Jahr 1986 geborene Ukrainer war Fußballer beim Sportverein Ruppersthal. Nun kämpft er für das Leben seiner Landsleute – und richtet den Pfarren seinen Dank für die rasche Hilfe und die großzügigen Spenden aus.

