Statt Traumurlaub: Rettungsaktion für Fellnasen in Not

Neue Hundehütten wurden mithilfe der Dachdeckerei Newrkla und fleißiger Hände gezimmert. Foto: privat

Was im Sommer dieses Jahres mit einem Pärchenurlaub begann, wurde schnell zu einer Hilfsaktion für in Not geratene Tiere. Für Lisa Schwarz und ihren Lebensgefährten Andreas Grnia hätte es ein erholsamer Urlaub in Chalkidiki, Griechenland, werden sollen. Doch statt im Meer zu schwimmen und Cocktails am Strand zu schlürfen am Strand es der Beginn einer grandiosen Rettungsaktion.

Sengende Hitze, Trockenheit und unzählige abgemagerte und verletzte Tiere trüben den Anschein des Urlaubsparadieses Chalkidiki. Diese Erkenntnis erlebte auch das junge Paar aus Obritz. Als Lisa Schwarz in der Hotelanlage eine streunende unterernährte Hündin wahrnimmt, freundet sie sich mit ihr an. Recht schnell steht für das Pärchen fest: Es geht zu dritt zurück nach Österreich.

Firmen leisteten wertvolle Unterstützung

Doch der Transport gestaltet sich schwieriger als gedacht. Lisa Schwarz stößt dabei auf den Verein "Chalkidikis Schattentiere" und besucht das Shelter vor Ort. Die widrigen Umstände des Tierheims spornen die junge Obritzerin zu Höchstleistungen an und sie startet eine große Hilfsaktion für neue Tierhütten und medizinische Versorgung. Die Dachdeckerei Newrkla aus Haugsdorf stellte hierfür Holz im Wert von über 3.000 Euro zur Verfügung, aus dem mit Hilfe von fleißigen Helfern elf Hundehütten entstanden.

Nicole Smeibidlo von der Firma Dallhauser spendete Gegenstände für die medizinische Versorgung in der Höhe von 6.000 Euro. Tatkräftig unterstützten die Aktion auch Beatrix Glanz, Reinhard und Gabi Freisehner, Sabine Brandfellner, Gerlinde Kothmayer, Günther und Renate Freitag, Erika Altenburger, Sophie Rosner und Eva Gruber sowie zahlreiche Stammgäste und Kunden des Café Trixi.

"Ich bin unendlich dankbar!"

Lisa Schwarz, die mittlerweile die Generalvertretung für Österreich leitet, ist überwältigt: „Ohne die zahlreichen tatkräftigen Helfer wäre diese Rettungsaktion nicht möglich gewesen. Ich bin unendlich dankbar!"

Um den Verein "Chalkidikis Schattentiere" laufend unterstützen zu können, veranstaltete Beatrix Glanz am vergangenen Wochenende wieder einen Flohmarkt für den guten Zweck in Hollabrunn. Ob Selbstgehäkeltes, Wein oder Geschenke, hier wurde jeder fündig! Mit den eingenommenen Spenden werden die Kosten für Kastrationen, Futtermittel und Co. finanziert. Immerhin kamen mehr als 500 Euro zusammen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.