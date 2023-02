„Nomade“ Landon klagt jetzt: „Man hat meine Existenz ruiniert“

Werbung

Thomas Landon sorgte weltweit für Schlagzeilen, weil er zwei Beamte mit Pfefferspray angegriffen hatte. Seine Familie – seine Frau und seine sechs Kinder – wohnte in einem Obritzer Presshaus, die Beamten wollten sehen, ob mit den Kindern alles in Ordnung ist, die Lage eskalierte, die Polizei stürmte schließlich das Presshaus mit der „Schnellen Interventionsgruppe“ (SIG), die Bezirkshauptmannschaft nahm die Kinder in ihre Obhut, ein Vaterschaftstest wurde veranlasst.

Auf Anfrage der NÖN hat Landon erklärt, dass er vom Jugendamt Hollabrunn die Vaterschaftsbestätigung erhalten hat. Das Jugendgericht habe dies jedoch zunächst nicht öffentlich bekannt geben wollen. Nach seiner Pfeffer-Attacke hatte er im NÖN-Gespräch gemeint, dass er sich selbst verteidigen werde.

Jetzt habe er aber die Wiener Anwältin Astrid Wagner ersucht, „meiner Familie juristisch Gutes zu tun“. Die sechs Kinder sind immer noch in der Obhut des Jugendamts.

„Mehr als drei Wochen sind die Kinder nun dort und wollen natürlich raus in die Natur“, sagte Landon. Der Antrag an das Jugendgericht, dass die Kinder zu den Eltern zurückkommen, wurde längst gestellt, die Bezirkshauptmannschaft habe den eingebrachten Antrag bereits bestätigt.

Forderung nach Schadensersatz in Millionenhöhe

„Eine von mir engagierte US-Gesellschaft betreibt gegen die nach Akteneinsicht bekannten Namen nun jeweils 30 Strafverfahren.“ Landons Schadensersatzforderung soll in der Höhe von 15 Millionen Euro liegen.

„In Mexiko und Costa Rica sind in den Medien Fotos von mir aus dem Jahr 2000 erschienen, und ich werde dort als ‚Sico‘, Psychopath, bezeichnet“, teilte Landon mit – und: „Im Wesentlichen hat man meine Existenz ruiniert.“

