Baustellensommer in Hollabrunn wirft Schatten voraus .

Der schon so lange von vielen Seiten geforderte zweigleisige Ausbau der Nordwestbahnstrecke nördlich von Stockerau ist weiterhin nicht in Sicht, umfangreiche Arbeiten stehen nun trotzdem an. In Hollabrunn weist die Gemeinde auf umfangreiche Verkehrsbehinderungen und Schienenersatzverkehr hin.