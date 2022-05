Schienenersatzverkehr Ende Mai an Franz-Josefs-Bahn

Werbung Lernquadrat Anzeige Jetzt Zeugnisnoten sichern!

An der Franz-Josefs-Bahn finden Ende Mai umfangreiche Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen statt, wobei die Hauptarbeiten die Erneuerung von rund 350 m² Natursteinmauerwerk und das Herstellen einer rund 150 Meter langen Mauerabdeckung mit Ortbeton betreffen.

Das Vorhaben wird in der kommenden Woche umgesetzt, im Streckenabschnitt zwischen Absdorf-Hippersdorf und Ziersdorf wird von 25. Mai (ab 23.15 Uhr) bis 30. Mai (2 Uhr) ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, um einen möglichst raschen und sicheren Bauablauf sicherzustellen. Die ÖBB bitten, die geänderten Reisebedingungen in diesem Zeitraum zu berücksichtigen sowie Kundenwege, Hinweisschilder und Aushänge vor Ort zu beachten. Die Kundeninformation zu den Fahrpanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug bzw. auf www.oebb.at.

Man sei bemüht, Lärmentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuche aber um Verständnis, dass diese teilweise auch nachts aufgrund des Einsatzes der erforderlichen Maschinen nicht vermieden werden können. Derartige Instandhaltungsmaßnahmen seien in regelmäßigen Intervallen notwendig, um einen sicheren und pünktlichen Zugbetrieb gewährleisten zu können.

