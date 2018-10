In der vorwöchigen Umfrage auf NÖN.at votierten 92,1 Prozent der User, dass die Politik zu viel im stillen Kämmerlein ausmacht. Anlass der Befragung: Die Opposition war empört, weil Subventionen, Förderungen und Liegenschaftsangelegenheiten von der Bürgermeister-ÖVP einmal mehr in den nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am 24.9. verwiesen worden waren.

Empört war die Bürgermeister-ÖVP, weil die Opposition zum Trotz den nicht öffentlichen Teil dieser Sitzung verließ, der Gemeinderat damit nicht mehr beschlussfähig war.

Die aufgeschobenen Tagesordnungspunkte wurden letzten Dienstag allesamt abgehandelt. Sprechen dürfen die Mandatare ja bekanntlich nicht über ihre Abstimmungen im Sitzungsteil, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Geschlossen gefehlt hat die Fraktion von Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger. Von der SPÖ blieb das Ehepaar Eckhardt fern. Von den Grünen hatte sich Denis Thompson frühzeitig entschuldigt.

Scharinger blieb dabei: „Will ich nicht hören“

„Ich habe gesagt: Was die Bevölkerung nicht hören darf, will ich auch nicht hören. Dabei bleibt ich“, betont Scharinger. Sein ehemaliger Parteikollege Christian Lausch (FPÖ) stellte indes, wie angekündigt, einen Antrag für mehr Transparenz im Gemeinderat. Sein Wunsch:

Liegenschaftsangelegenheiten sollen sowohl in einem eigenen Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil, als auch in einem eigenen Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil abgewickelt werden.

Für die Zuteilung sollen die betroffenen Bürger mit einbezogen werden; Subventionen in Form von „Pauschalförderungen und Zuschüssen“ sollen künftig im öffentlichen Teil behandelt werden; Sozialförderungen aufgrund einer finanziellen Notlage sollen weiterhin im nicht öffentlichen Teil abgewickelt werden und Personalangelegenheiten sollen künftig weiterhin auch zwingend im nicht öffentlichen Teil abgehandelt werden.

Dieser Antrag wurde von der Mehrheitspartei zwar abgelehnt, der Vorschlag wie mit Liegenschaftsangelegenheiten umgegangen werden soll, werde jedoch geprüft.

Stadtamtsdirektor Franz Stockinger erklärte auf NÖN-Nachfrage, dass sich alle Fraktionen zusammensetzen und nach einer Evaluierung entscheiden werden, wie weiter mit dem Thema umgegangen wird. Rechtliche Rahmenbedingungen werden eruiert und es wurde auch schon geprüft, wie es in anderen Gemeinden gehandhabt wird. Stockinger: „Teilweise so, teilweise so …“