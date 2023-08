Ein Fest für die Wullersdorfer Leseumweltstars

In Niederösterreich gibt es 50 Leseumwelt-Bibliotheken, eine davon ist die öffentliche Bücherei Wullersdorf. Wie berichtet, beteiligte sich die Bücherei mit dem Immendorfer Kindergarten an der Leseumwelt-Mitmachaktion „10 Sachen können Kinder machen“. Nun waren auch die Wullersdorfer Kindergartenkinder an der Reihe.

Aufgerufen zu dieser Aktion hatte das Klimabündnis NÖ, das auch die Materialien zur Verfügung stellte. Aus den etwa 300 verfügbaren Medien der Leseumwelt stellte die Bücherei ein umfangreiches Paket zusammen, das die Kinder bei einem Besuch in der Bücherei abholten.

Mehrere Wochen beschäftigten sie sich dann im Kindergarten mit Themen wie Müllvermeidung, Abfalltrennung, Energiesparen und vielem mehr. Zum Abschluss der Aktion brachten die „Großen“, also jene Kinder, die im letzten Kindergartenjahr sind, die ausgeborgten Bücher und DVDs in die Bücherei zurück.

Dort gab es ein kleines Fest mit Picknick auf der Pfarrwiese. Die Leiterin der Bücherei, Lisl Tradinik, erzählte mit der Buchstartbühne die Geschichte vom Umweltschreck und der Umweltfee, bei der die Kinder aktiv mit einbezogen wurden und ihr erworbenes Wissen unter Beweis stellen konnten. „Es war erfreulich zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder bei der Sache waren, und es zeigte sich, wie wichtig es ist, schon bei den Jüngsten das Umweltbewusstsein zu wecken“, lautet Tradiniks Fazit. Mit Stolz und Freude nahm jedes Kind bei dem Fest auch seine Leseumweltstar-Medaille in Empfang.