„Es muss möglich sein, den Gemeindearzt im Nachbarort mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen“, sagt Georg Ecker. Als Beispiel einer schlecht angebundenen Ortschaft hat der Landtagsabgeordnete der Grünen kürzlich Glaubendorf besucht. Eine Anrainerin hatte darauf hingewiesen.

„Wenn jemand aus Glaubendorf am Vormittag unter der Woche zum Arzt nach Ziersdorf möchte, ist dies schlicht nicht möglich. Die einzige Busverbindung gibt es um 14.09 Uhr, dabei sind die beiden Orte nicht einmal drei Kilometer entfernt. Muss man zur Blutabnahme, müsste man sich ein Zimmer mieten“, sagt Ecker. Er fordert Nachbesserungen bei bestehenden Verbindungen und den Ausbau der Öffis.

NOEN Bürgermeister Peter Steinbach: Ruftaxi wurde mangels Interesseeingestellt.

„Vor ein paar Jahren haben wir eine Bürgerbefragung gestartet“, führt der Heldenberger ÖVP-Bürgermeister Peter Steinbach aus: „Ich habe elf Rückmeldungen bekommen. Bei diesen waren die gewünschten Fahrzeiten sehr unterschiedlich. Auch dadurch war es nicht möglich, eine Erweiterung des Busfahrplanes zu bekommen.“

Immerhin ist es gelungen, dass die Busse beim Großweikersdorfer Bahnhof und nicht nur im Ortsgebiet stehen bleiben. Trotzdem fahren viele Glaubendorfer mit dem Auto. Pendler mit Schichtdienst haben oft keine andere Möglichkeit. „Wir haben auch mit dem Schmidataler Ruftaxi versucht, den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Wegen mangelndem Interesse haben wir es wieder eingestellt“, so Steinbach.

Der Glaubendorfer Leopold Beck engagierte sich schon vor Jahren für eine bessere Öffi-Anbindung. Sein Vorschlag, den Bus, der die Kindergartenkinder in der Früh und mittags führt, am Vormittag einzusetzen, wurde abgelehnt. Es gäbe zu viele rechtliche Probleme. „Nun gibt es für einige Senioren private Lösungen, also Nachbarschaftshilfe“, erzählt Beck.

VOR-Sprecherin Christine Bachmaier (Verkehrsverbund Ost-Region) will sich die Situation in Glaubendorf genau anschauen, für sie kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: der Klimaschutz.

Auch für Pendler ist das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in Glaubendorf sehr beschränkt. Während in der Früh nur zwei adäquate Verbindungen nach Wien zur Verfügung stehen, ist bei der Rückreise früh Schluss. Die letzte Verbindung ist mit 17.31 Uhr ab Wien-Spittelau angesetzt. „Diese Zeiten entsprechen nicht den heutigen Arbeitsrealitäten. Wir müssen auch im ländlichen Raum die Möglichkeit schaffen, dass öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden können. Dazu braucht es angemessene Verbindungen“, sagt Ecker.