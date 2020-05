Ihr Team des Österreichischen Jugendrotkreuzes Hollabrunn (ÖJRK) bezeichnet Maria Breindl als sehr dynamisch und engagiert. Die Bezirksleiterin ist stolz, dass es für die Referenten auch in diesen besonders herausfordernden Zeiten selbstverständlich ist, sich im Sinne der Humanität zu engagieren. Breindl und ihre Stellvertreterin Martina Schwabl entschlossen sich spontan zu einer Sammlung von dringend benötigten, haltbaren Lebensmitten und Seife für die Hollabrunner Rotkreuz-Lebensmittelaktion.

Kontaktlos wurden die Spenden des Lehrerkollegiums der Volksschule Koliskoplatz und der Allgemeinen Sonderschule in der Aula des Schulgebäudes abgegeben und an Gabriele Schönauer, Fachbereichsleiterin der Gesundheits- und Sozialdienste, weitergeleitet.

ÖJRK und Rotes Kreuz sind gut vernetzt

Eine weitere Aktivität des ÖJRK-Vorstandsteams ist das Verteilen der bezirksweiten Schulbestellungen der Frühjahrskartenaktion. Dabei werden Grußkarten an den Schulen verkauft, mit dem Erlös finanziert das Jugendrotkreuz Kursangebote und Unterrichtsbehelfe, wie zum Beispiel Schwimmausweise oder Erste-Hilfe-Materialien.

Stefan Schedl, Bezirksstellenkommandant von Hollabrunn, übernahm das bestellte Kontingent in der Tullner Landesleitung und brachte es in die Hollabrunner Bezirksstelle. Dort wurden die Karten ausgezählt und an die Schulen verteilt. „So sieht gelungene Vernetzung von ÖJRK und Rotem Kreuz aus“, bedankt sich Breindl bei Kommandant Schedl und Bezirksstellengeschäftsführer Günther Wiehart.