Es sei eben bittere Realität, dass man aktuell Abstand von Aktivitäten mit Freunden und Verwandten nehmen muss. Doch Ostern 2020 biete auch eine einmalige Chance, meint Babinsky in seiner Aussendung: In den letzten Jahrzehnten seien wir vom Denken "immer mehr, immer schneller und immer höher" geprägt gewesen. „Sehen wir diese jetzige Zeit als Pause, um zur Ruhe zu kommen, um uns intensiver mit unserer Familie zu beschäftigen und um darüber nachzudenken, was im Leben wirklich zählt“, rät der Bürgermeister.

Gemeinsam werde es gelingen, diese Krise und ihre Folgen zu überwinden. „Zeigen wir uns solidarisch, indem wir die von der Bundesregierung verordneten Verhaltensregeln beachten und unsere Mitmenschen und uns selbst vor einer Ansteckung schützen.“

Dass auch in Hollabrunn der notwendige Zusammenhalt zu erleben sei, mache ihn besonders stolz, sagt Babinsky. Im Rahmen der Aktion „Hollabrunner helfen Hollabrunnern“ haben sich zahlreiche Freiwillige gemeldet, um Besorgungen zu machen. Darüber hinaus erleichtern viele Unternehmen mit Lieferdiensten den Alltag.

"Mit einem Lächeln begegnen"

„Es zeigt, dass wir in Hollabrunn gerade in Notzeiten niemanden alleine lassen“, freut sich der Stadtchef und dankt allen, die tagtäglichen ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. „Sie verdienen unser aller Wertschätzung und wir sollten ihnen stets dankbar mit einem Lächeln begegnen. Vielleicht können wir diese gelebte Solidarität auch auf die Zeit nach der Krise ausweiten und uns solidarisch jenen gegenüber zeigen, die diese Krise nicht nur im gesundheitlichen, sondern auch im wirtschaftlichen Sinne sehr hart getroffen hat.“

Und, so Babinsky: „Mit all diesen menschlichen Gesten tragen wir den österlichen Gedanken in die Welt. Sie geben uns den Mut und die Zuversicht, dass wir gestärkt und wohlauf aus dieser Krise hervorgehen.“