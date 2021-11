51.840 Kilometer! Bundessieg für die Radfreunde Grabern

Es waren exakt 51.840 Kilometer, die acht Mitglieder der „Radfreunde Grabern“ innerhalb von sechs Monaten mit dem Fahrrad zurücklegten. Pro Radfahrer sind das 6.480 Kilometer. Diese eindrucksvolle Leistung brachte den Männern nicht nur den Landessieg in Niederösterreich, sondern auch den Bundessieg in der Kategorie „Vereine bis 50 Mitglieder“ bei der Aktion „Österreich radelt“ ein.

Da diese eine Aktion des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) ist, war es Ministerin Leonore Gewessler vorbehalten, den fleißigen Pedalrittern in feierlichem Rahmen eine Urkunde zu überreichen. „Unser Preis ist ein Fahrradfest für 2022, zur Verfügung gestellt von klimaaktiv“, freut sich Karl Haunold, der die Auszeichnung entgegennahm. Mehr als 31.000 Radler haben an dieser Aktion für den Klimaschutz teilgenommen. Eine Rekordzahl. Getreu dem Aktions-Motto: „Jeder Kilometer zählt!“ wurde für den Klimaschutz, die Gesundheit und natürlich für den Gewinn in die Pedale getreten.

Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb: Bereits am 15. November geht’s weiter mit dem „Winterradeln“, das unter dem Motto „Radeln hat immer Saison“ steht. In den kalten Monaten zählt ebenfalls jeder Kilometer, die Aktion läuft bis 11. Februar, ehe die Hauptaktion am 20. März weitergeht. Teilnehmen können alle Radler in Österreich. Die geradelten Kilometer für Gemeinde, Verein oder Schule können direkt auf www.radelt.at oder über die „Österreich radelt“-App eingetragen werden.