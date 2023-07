Kira Grünberg besuchte die Caritas in Retz und Unternalb

Politiker nutzen den Sommer erfreulicherweise auch dafür, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, aus Gesprächen Ideen, Inspiration und Motivation zu generieren und in ihrem Tätigkeitsfeld den Blick ein Stück weit zu erweitern. So kam es, dass die Abgeordnete zum Nationalrat Kira Grünberg in den Austausch mit Mitarbeitern und Klienten der Caritas im Weinviertel ging. Sie informierte sich über aktuelle Entwicklungen, notwendige Anpassungen für ein Leben nach der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und lauschte Erfahrungsberichten.

Die Standorte der Caritas in Retz und Unternalb boten dafür einen passenden Rahmen, da die Vielfalt in der Großgemeinde Retz einen guten Überblick dazu bietet. Grünberg lobte das Engagement der Caritas im Sinne der Konvention und die beachtliche Weiterentwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten.

„Sozialversicherung und ein gerechter Lohn für die Arbeit von Menschen mit Behinderung, inklusive Bildung und Teilhabe in Wohnangeboten sowie die Weiterarbeit an Barrierefreiheit sind auch mir ein großes Anliegen“, betonte die Parlamentarieren, die sich unter anderem mit einem Interessenvertreter der Caritas im Weinviertel austauschte.

Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer erzählte von bewusstseinsbildenden Angeboten und den Weiterentwicklungen der letzten Jahre und ist überzeugt: „Wir benötigen einen inklusiven gesellschaftlichen Zusammenhalt, der die Pluralität der Lebensentwürfe und Identitäten nicht nur als gegeben hinnimmt, sondern als Stärke zu begreifen sucht.“ Die Frühstückspension OBENauf in Unternalb - geführt mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen - bot nach den Besuchen von Wohn- und Tagesstätten einen kulinarischen und entspannten Rahmen, um die Gespräche zu vertiefen.

Seit einem schweren Trainingsunfall im Juli 2015 ist Österreichs Stabhochsprung-Rekordhalterin Kira Grünberg querschnittgelähmt. Seit November 2017 gehört sie für die ÖVP dem Nationalrat an.