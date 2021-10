Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie wollen bei allen ÖVP-Bezirksparteitagen anwesend sein. Darum finden immer zwei am selben Tag statt. Nach den jeweiligen Referaten wird der Ort gewechselt.

Montagabend standen Hollabrunn und Mistelbach auf dem Programm. „Sechs Jahre sind eine lange Zeit“, erinnerte sich Bezirksparteiobmann Richard Hogl an die letzte Zusammenkunft der Delegierten aus dem Bezirk. Corona hatte den Parteitag um ein Jahr verschoben.

160 Delegierte kamen, um ihren Bezirksobmann zu wählen: Hogl stellte seine Dienste erneut zur Verfügung. „Du bist ein Vollprofi, der mit Herzblut und Kompetenz dabei ist, und das Tag und Nacht“, war Mikl-Leitner überzeugt, dass Hogl weiterhin an der Spitze der Bezirkspartei bleiben werde. Sie sollte Recht behalten: „Kein Ergebnis wie in Graz oder Deutschland“, freute sich die Landeshauptfrau, als ihr Wahlleiter Heribert Donnerbauer das Ergebnis – es wurde geheim per Stimmzettel gewählt – überreichte. „Ein Ergebnis, wie wir es in Hollabrunn gewohnt sind“, lobte sie.

156 Delegierte stimmten für Richard Hogl

Von den 160 Delegierten hatten nur vier Hogl vom Stimmzettel gestrichen, 97,5 Prozent machten ihn weiterhin zum Bezirksparteiobmann. „Da ist ein sehr schönes Ergebnis“, strahlte der Landtagsabgeordnete und bedankte sich für das Vertrauen. Seine Stellvertreterin Eva-Maria Himmelbauer wurde mit 99,38 Prozent (also mit nur einer Streichung) in ihrem Amt bestätigt.

Seinen letzten Finanzbericht trug Finanzreferent Leopold Krammer vor. Er stellte sich nicht mehr der Wiederwahl. In seine Fußstapfen tritt der neue Hadreser Bürgermeister Josef Fürnkranz – er wurde mit 100 Prozent in das Amt des Finanzreferenten gewählt.

Ebner: "Man braucht Leute, die Haltung haben"

Bernhard Ebner durfte das erste Referat vor der Wahl halten. Für ihn ist klar: „Die Volkspartei ist die einzige Vor-Ort-Partei, die auch das tut, was sie sagt.“ Er sei froh, Hogl und Himmelbauer an der ÖVP-Spitze des Bezirks zu haben: „Man braucht Leute, die Haltung haben.“ Denn sie würden dazu beitragen, dass der Bezirk Hollabrunn so dasteht, wie er eben dasteht. Mit 22 ÖVP-Bürgermeistern von insgesamt 24. Mit 319 Gemeinderäten, 878 Funktionären und beinahe 10.000 Mitgliedern.

„Die ÖVP ist eine Partei, wie keine andere“, betonte Ebner und sprach auch den Service an, der den Mitgliedern geboten wird. Das gemeinsame Erscheinungsbild sei wichtig. Darum legte er den Delegierten den Web-Shop ans Herz; ebenso wie die Weiterbildung und die Angebote der Akademie. Mit der VPNOE-App „habt ihr alle Zahlen, Daten, Fakten, Argumente und Wordings auf einen Blick parat“.

Außerdem mahnte Ebner, den Politnachwuchs zu motivieren, damit nicht plötzlich niemand mehr hinter einem Bürgermeister sei, wenn dieser einmal abdankt. Da auch Ebner davon ausging, dass Hogl wiedergewählt werden würde, überreichte er sein Wahlgeschenk schon vor der Wahl, ehe er sich auf den Weg nach Ottenthal (Bezirk Mistelbach) machte. „Ich bring‘ dir was mit, was auch dem Bezirk etwas bringt.“ Einen 250-Euro-Gutschein für den ÖVP-Web-Shop.