„Starkregenereignisse sorgen auch bei uns häufig für lokale Überflutungen“, beobachtet Sabine Fasching, Stadträtin der Grünen. Sie setzt sich für die Entsiegelung von öffentlichen Flächen ein.

Den Grünen wäre es darum recht, wenn es für Private und Gewerbebetriebe Anreize gebe, ebenfalls Flächen zu entsiegeln. „Dachbegrünung und der Verzicht auf versiegelte Einfahrten oder Parkplätze können einen Beitrag dazu leisten, unseren Trinkwasservorrat zu sichern und Überflutungen bei Starkregenereignissen einzudämmen“, sagt Fasching.

Viele Vorteile durch Dachbegrünungen

Mit solchen Maßnahmen werde nicht nur das Kleinklima verbessert, bei Starkregenereignissen würde weniger Wasser auf einmal in den Kanal fließen. Kanalisation und Kläranlage würden entlastet und die Wahrscheinlichkeit von Überflutungen werde verringert.

„Daher macht es für eine Gemeinde Sinn, diese Initiativen zu fördern und zu unterstützen“, sagt Fasching, die im letzten Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft den Antrag eingebracht hatte, seitens der Stadtgemeinde eine Förderprämie zur Entsiegelung und Dachbegrünung für Privatpersonen und Betriebe zu erarbeiten.

Der Vorschlag wurde mit ÖVP-Mehrheit abgelehnt. „Für mich völlig unverständlich, warum da schon im Vorfeld abgeblockt wird“, so Fasching. In anderen Gemeinden würde es derartige Prämien bereits geben, diese hätten evaluiert werden können, um damit der Bevölkerung und der Wirtschaft zu signalisieren, dass jeder Beitrag für Klimawandelanpassung zählt.

Dachbegrünung: Wer will, der soll

Davon abgesehen müsse auch die Gemeinde selbst als Vorbild agieren und bei Neubauten auf begrünte Dächer setzen.

„Eine Dachbegrünung passt aus meiner Sicht nur bedingt in unser Ortsbild“, sagt ÖVP-Stadtrat Josef Keck auf NÖN-Nachfrage. Wer will, der könne natürlich sein Dach begrünen, dass die Gemeinde dies fördere, sei aber nicht notwendig. „Es hat sicher Vorteile, wie zum Beispiel die Kühlung“, weiß der Umweltgemeinderat.

Allerdings sei eine Dachbegrünung auch mit mehr Aufwand verbunden. So müsse die Statik des Gebäudes dies auch aushalten und: Die Fläche gehört ebenfalls gepflegt. Am Kindergarten in der Robert-Löfflerstraße sei das Dach begrünt. Doch da es dort nun auch eine Photovoltaikanlage gibt, sei es um die Zukunft der Pflanzen schlecht bestellt, gibt Keck zu. Denn diese bekommen nun wenig Sonne.

Fasching hat eine weitere Idee, wie Wasser in der Region gehalten werden könnte: Wenn die Versickerung auf Eigengrund vorgeschrieben wird, bleibe das Wasser in der Region, die Trinkwasserspeicher werden dadurch wieder gefüllt. Derzeit würden die Trinkwasser-Vorräte aufgrund der unterdurchschnittlichen Niederschläge und der Ableitung des Wassers in die Kanalisation sinken. „Es macht keinen Sinn, unser kostbares Wasser über den Kanal in den Göllersbach und schließlich in die Donau zu leiten. Wir brauchen das Wasser hier bei uns in der Region ganz dringend“, ergänzt Landtagsabgeordneter Georg Ecker.