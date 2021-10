Bevor die Delegierten beim Bezirksparteitag zur Wahlurne schritten, blickte Bezirksparteiobmann Richard Hogl auf die vergangenen sechs Jahre zurück. Es sei "viel Positives" passiert. Jedoch startete er den Rückblick mit einem nicht so schönen Ereignis für die Volkspartei: Die Wahl des Bundespräsidenten im Jahr 2016. "Das war ein schwarzer Tag für uns", schüttelt Hogl noch heute den Kopf, dass der Kandidat der ÖVP, Andreas Khol, es nicht einmal in die Stichwahl geschafft hatte. "Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen."

2017 sei die ÖVP „mit einem Kandidaten, dem man vertrauen kann“ in die Nationalratswahl gegangen. Bundesweit war dies Sebastian Kurz, im Weinviertel war dies Eva-Maria Himmelbauer, die sensationelle 10.390 Vorzugsstimmen erhielt.

2018 standen sogleich die Landtagswahlen an. „Die erste Landtagswahl ohne Erwin Pröll“, erinnerte Hogl, dass niemand wusste, ob die ÖVP die Mehrheit würde halten können. „Es ist wichtig, die Mehrheit zu haben, wenn es darauf ankommt“, betonte der Landtagsabgeordnete.

ÖVP-Bezirksparteitag I Hogl mit 97,5 Prozent als Obmann bestätigt

Gemeinderatswahl: ÖVP hielt alle Absoluten und baute aus

Nach der EU-Wahl 2019 folgte schon wieder eine Nationalratswahl, die die ÖVP ebenfalls mit einem Erfolg abschließen konnte. „Die Mutter aller Wahlschlachten“, die Gemeinderatswahl, war für Jänner 2020 angesetzt. „Es ist uns gelungen, alle absoluten Mehrheiten im Bezirk zu halten. Und auch einige zurückzuholen“, denkt Hogl gern daran zurück, als Stefan Lang, Vizebürgermeister von Retz, ihn am Wahltag anrief und immer wieder „17!“ ins Telefon rief. Das war die Anzahl der Mandate, die sich die Retzer ÖVP sichern konnte. In die Wahl gegangen war sie mit zehn.

Zwei Verkehrsthemen beschäftigten den Bezirk seit dem letzten Bezirksparteitag im Jahr 2015: zum einen der Ausbau der Nordwestbahnstrecke. „Der ist auf Schiene. Wir tun auch etwas, und reden nicht nur“, betonte Hogl, dass hier Verbesserungen umgesetzt werden. Zum anderen der Ausbau der S 3. „Ein wahrer Segen“, sagte er mit Blick zu Himmelbauer.

Die beiden Abgeordneten hatten sich immer wieder für den Ausbau der Weinviertler Schnellstraße starkgemacht. „Wenn wir die Straße noch nicht hätten … heute würden wir sie nicht mehr bauen können“, spielt der Wullersdorfer Bürgermeister auf die amtierende Verkehrsministerin an, die im Sommer Schnellstraßenprojekte stoppen ließ, um erneut zu evaluieren. Hogls Fazit der vergangenen sechs Jahre: „Wir sind die Erfolgspartei!“

Klimaticket als "blau-gelbe Erfolgsgeschichte"

„Es ist einfach schön, in dieser Runde zu Gast zu sein“, freute sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, in den vollen Stadtsaal zu blicken. Auch wenn in der Pandemie das schlimmste schon überstanden sei, „es kommen immer mehr Herausforderungen auf uns zu“. Damit meinte sie den Wahlsonntag, an dem in Graz die KPÖ zur stärksten Kraft gewählt wurde. „Die CDU/CSU hat ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren“, blickt die Landespolitikerin nach Deutschland und beschrieb die Situation als grotesk.

„Wir müssen alles dafür tun, dass es in Niederösterreich so gut weitergeht, wie bisher“, mahnte sie. Hier hob sie das Klimaticket hervor. „Wir sind die einzige Region, in der man alle drei Stufen auf einmal kaufen kann. Das ist eine blau-gelbe Erfolgsgeschichte.“

Niederösterreich als Vorzeigeregion Europas

Das sei aber nur der erste Etappensieg. Der öffentliche Verkehr müsse billiger, besser und bequemer werden. Nur hinter „billiger“ könne man jetzt einen Haken machen. Außerdem sei Niederösterreich eine Vorzeigeregion in Europa: „Bei uns gibt es kein Kohle- oder Atomkraftwerk.“ Der Strombedarf könne zu 100 Prozent mit alternativer Energie gedeckt werden.

Bevor es zum gemütlichen Teil bei einem Achterl ging, wurden die Bürgermeister vor den Vorhang geholt, die ihre Karriere mit den Gemeinderatswahlen beendet hatten: Hans Gartner, Heribert Donnerbauer, Karl Weber („Auch ein Original.“), Edi Kosch, Erwin Bernreiter, Manfred Marihart, Alfred Schuster und Gottfried Pompe erhielten die Plakette der Volkspartei Niederösterreich.