ÖVP zu Bahnhofsdebatte: "Vergleich der Bürgerliste unangebracht"

Werbung

Anlass für die Polit-Debatte war die Weigerung von Wullersdorfs ÖVP-Bürgermeister Richard Hogl, für die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen in seiner Gemeinden einen Beitrag zu leisten. Es sei ein Angebot der ÖBB, dementsprechend sollten die Bundesbahnen die Kosten tragen. Die Bürgerliste in Hollabrunn sprang auf den Zug auf und verwies darauf, dass viele Pendler der umliegenden Gemeinden das barrierefreie Angebot - nicht zuletzt das teure Parkdeck - in der Bezirkshauptstadt nutzen und sich dementsprechend beteiligen sollten.

"Ein Vergleich mit der Gemeinde Wullersdorf ist vollkommen unangebracht, da die Rahmenbedingungen dort nicht dem Anspruch einer größeren Gemeinde und Bezirkshauptstadt gerecht werden müssen", entgegnet nun die Bürgermeister-ÖVP, nachdem Stadtchef Alfred Babinsky in einem NÖN-Bericht bereits bekannt hatte: "Unsere Pendler sind mir das wert." Der Vorstoß von Bürgermeister Hogl in Wullersdorf sei durchaus zu begrüßen, aber es sei derzeit einfach keine Beteiligung anderer Gemeinden vorgesehen.

"Verpflichtet, das Pendeln so leicht wie möglich zu machen"

Die Volkspartei Hollabrunn sehe die Investition in die Neugestaltung des Bahnhofs jedenfalls als wichtiges Service für die Pendler. „Die Finanzierung dieser Um- und Neubauten ist zwischen dem Land Niederösterreich, den ÖBB und den Gemeinden klar geregelt. Als Bezirkshauptstadt sehe ich uns verpflichtet, den Menschen das Pendeln so leicht wie möglich und möglichst barrierefrei zu machen", betont Babinsky. Der im Zentrum von Hollabrunn gelegene Bahnhof werde während der Schulzeit täglich von hunderten Schülern und Personen, die hier Arzt- oder auch Krankenhausbesuche absolvieren, genutzt.

Bürgerliste "wie ein Fähnchen im Wind"

Die Liste Scharinger drehe sich indes "wie ein Fähnchen im Wind", denn: "Bei der Abstimmung im Gemeinderat waren die Kosten für die Liste Scharinger noch kein Problem."

Die Konsequenz bei Nichtzahlung wäre, dass die ÖBB auch keine Aufzüge oder kein Parkdeck gebaut hätte und die Pendler durch die Finger geschaut hätten. Was die Bürgerliste allerdings auch nicht infrage gestellt hatte.

Die ÖVP räumt ein: Genutzt werden die Anlagen von Hollabrunnern ebenso wie von Pendlern aus den umliegenden Gemeinden: "Wir sehen uns als Regierungspartei dieser großen Bevölkerungsgruppe in der Gemeinde besonders verpflichtet."

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.