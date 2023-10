Das Pulkautal präsentierte seine Künstler

Die junge Malerin Agatha Alma Maxera, Tochter des bekannten Keramikers Franz Maxera, präsentierte in ihrem Alberndorfer Elternhaus ihre Abschlussarbeiten für die Kunstschule. In Alberndorf ist auch ihr Arbeitsplatz, wo ihre Werke, meist in Öl auf Leinwand, entstehen. „Die Wahl meiner Bildmotive ist zufällig, aber stark selektiv, und hängt davon ab, welche Farbpalette ich benutzen möchte“, sagte Maxera, die am liebsten in der Nacht arbeitet.

In Hadres öffnete Fotograf Leopold Pluschkowitz sein Atelier. Pluschkowitz bearbeitet oder „malt“ seine fotografischen Bilder mit digitalen Techniken. Zudem experimentiert er auch mit unterschiedlichen Bildträgern, wie etwa Textil oder Leinwand. Er konzentriert sich auf drei Hauptmotive, nämlich Kellergassen, Lösswände und den blauen Himmel. „Das sind drei Dinge, die unsere Gegend sowohl atmosphärisch als auch landschaftlich und architektonisch prägen“, erklärte er.