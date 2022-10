Der Bezirk Hollabrunn im "Kunstrausch"

In der Hundsberg-Kellergasse von Hart-Aschendorf waren gleich acht Künstler aus der Gemeinde Wullersdorf zu finden: Monika Altenburger, Felix Cumpel, Edith Hörnann, Roswitha Reichert, Fanny Wagern, Nicole Wallrodt und Franz Seidl zeigten ihre Malerei, Grafiken und Keramiken. Fritz Tradinik gab der Gästeschar, darunter die Landtagsabgeordneten Richard Hogl und Georg Ecker, mit seinen Fotografien einen Überblick über sein künstlerisches Schaffen. Konzertharfinistin Heide Müller sorgte für den guten Ton in der Kellergasse.

Die Künstler Imar Al Bahra, Walter Bilek, Beate Dapela sowie Fritz und Adriana Fleischer taten sich in Göllersdorf zusammen und wandelten das SPÖ-Büro am Hauptplatz in ein Atelier um. Am Sonntag wurde speziell für Kinder das Arbeiten mit Leder angeboten. Zu den Besuchern zählten SPÖ-Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger sowie zwei seiner Gemeinderäte Gitti Pfeifer und Herbert Poisinger.

„Woodturner Tibor“ als Spezialist in Sachen Holz

Tibor Csongvai ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Woodturner Tibor“. Der Spezialist in Sachen Holz präsentierte in Wullersdorf eine Auswahl von Objekten aus unterschiedlichsten Holzarten. Damit der Besucher gleich wissenswertes über die Lehre von Holzkunde erfährt, hat der Künstler auf seine hölzernen Beschriftungstafeln, die jeweilige Holzart geschrieben.

Zu sehen waren kunstvolle Schaustücke, wie Vasen, Schalen, Brotdosen aus Zirbe oder ein etwas verspielter Nussknacker mit kleinem Schiffsruder neben schönem Schreibzeug. Für jeden Besucher gab es als Geschenk einen Bildkalender für 2023. Über diesen freuten sich Bürgermeister Richard Hogl und seine Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer.

Künstler Award war erstmals bei offenen Ateliers dabei

In Hollabrunn war Krayem Maria Award zum ersten Mal bei den offenen Ateliers dabei und präsentierte Werke aus seiner 60-jährigen Schaffenszeit. Seine Frühwerke beschäftigten sich mit dem Thema Berührung, während er in den aktuellen Bildern die Eigenschaften der Frauen darstellen möchte. Der Künstler hatte in der Schweiz und in Wien gelebt, bevor er in der Coronazeit Hollabrunn für sich entdeckte.

Peter Mairinger stellt aktuell in der Hollabrunner Galerie GrenzArt aus und präsentiert dort bunte Gemälde, blasse Arbeiten auf Papier und Objektkunst. „Ich möchte künstlerisch alles Mögliche probieren und mich nicht auf ein Sujet beschränken“, erklärt der Künstler. Seine Ausstellung „Malerei und Objekte“ kann noch bis 13. November besucht werden.

Vielfältige Kunst war in der Gemeinde Sitzendorf zu sehen

Seine Drechselarbeiten zeigte Roman Schneider in Roseldorf. Zier- und Gebrauchsgegenstände aus Holz in einer unglaublichen Vielfalt waren zu sehen. „Ich kann mit dem Drechseln nicht aufhören, es ist wie eine Sucht", erzählt Schneider, der seine originellen Stücke gern dem Sitzendorfer Bürgermeister Martin Reiter und seinem Vize Florian Hinteregger zeigte.

In Sitzendorf selbst wurde ebenfalls viel Kunst geboten. So waren die Bilder und Fotografien von Andrea und ihrer Schwiegertochter Corina Bachofner in der Garage ausgestellt. Corina spezialisierte sich auf Tierbilder, Andrea zeigte ihre Fotografien, viele davon aus der Region, und gemalten Bilder. Irena Racek zeigte nicht nur ihre Malerei, in einem Workshop zeigte sie malen mit Farben der Erde. Mit großer Begeisterung machten dabei Kinder mit. Die Künstlerin gab ihren Besuchern auch eine Führung im Keller und erläuterte ihre Arbeitstechnik.

Vom Bankdirektor zum Hobbykünstler

Der pensionierte Wiener Bankdirektor Gottfried Bernhard entdeckte in seiner Pension, die er in Sitzendorf verbringt, die Liebe zur Malerei und zu Grafiken und stellte diese in der Mühlkellergasse aus.

Im Dorfzentrum von Großwetzdorf stellten Elvira Winter ihren Schmuck und Rosemarie Aumann ihre Bilder aus. Die zahlreichen Besucher wurden auch bewirtet. „Man merkt, dass die Tage der offenen Ateliers immer bekannter werden", freuen sich die beiden Ausstellerinnen. Die nächste Gelegenheit die Werke von Winter und Aumann zu sehen, wird beim Adventmarkt im Englischen Garten sein.

Wullersdorfer "Stiegenwirt" wurden zum Atelier

Bereits zum achten Mal öffnete das Weinviertler Atelier von Andreas Semerad aus Wullersdorf die Pforten bei den Tagen des offenen Ateliers. Dieses Mal war das ehemalige Gasthaus "Stiegenwirt" in Wullersdorf der ort, an dem Fotografien, Grafiken, Malereien und Medienkunst von Semerad sowie Aquarelle von seiner Gattin Gisela Steiger-Semerad zu sehen waren.

Einen altbekannten Künstler besuchte Richard Hogl in Kalladorf: Das Haus 99 ist bekannt als Wirkungsstätte von Ernst Exinger. Im Garten des Hauses wurden bereits Bürocontainer als zusätzlicher Schaffens- und Ausstellungsräume errichtet.

Exingers Werke werden nicht nur an den Aktionstagen zur Besichtigung angeboten, sondern auch darüber hinaus. Reale und abstrakte Bilder in verschiedenen Techniken, Skulpturen und Rostbilder stellen ein umfangreiches Kunstangebot dar. Unterstützt wird Exinger bei all seinen Aktivitäten von seiner sehr engagierten Lebensgefährtin Marianne Schiel.

Ton und Keramik, Malerei und Therapie

In Obernalb hieß der Künstler Professor Gerald Dick neben vielen anderen Besuchern den Retzer Bürgermeister Stefan Lang und den Gemeinderat Thomas Resch willkommen. Der diesjährige Schwerpunkt bei Dicks Ton- und Keramikwerken stand unter dem Motto „Wie der Mensch mit Mutter Erde umgeht“.

Die Retzerin Béatrice Thal ist freischaffende Künstlerin und hat in ihrem Atelier zwei Schwerpunkte: Malerei und Therapie samt Beratung. Sie veranstaltet auch Malkurse, Workshops und Seminarwochen.

In einem kleinen Verkaufslokal in Pulkau zeigte die Hannelore Hochreiner ihre Acrylbilder und Keramikwerke gemeinsam mit den Drechselkunststücke von Johann Polzer, der leider erkrankt war, von seiner Gattin Anita aber würdig vertreten wurde.

Gute Laune in der Radlbrunner Kellergasse

„Wonderful whims“ ist der Titel eines Bildes von Helga Farasin, die in der Radlbrunner Kellergasse ausstellte. Dieses Bild steht für gute Laune und ist eine Mischtechnik aus Aquarell, Fineliner und Kreide. Farasin ist eine Allroundkünstlerin und gehört der ArtSchmidmatal an. Sie zeigte ihren Besuchern, wie Richard Hogl, Marianne Lembacher und dem Ziersdorfer Bürgermeister Hermann Fischer ihre Bilder, Keramiken, Gehäkeltes und Skulpturen.

"Aha-Erlebnis" beim Besuch eines Bildhauers

Der Bildhauer Josef Weinbub zeigte in seiner Werkstatt, dem ehemaligen Lagerhaus in Limberg, seine Skulpturen. Den Granit dafür bekommt er im örtlichen Steinbruch. „Auch das Sediment, das auf dem Stein liegt. Der Limberger Sandstein ist interessant“, sagt der Künstler. Im Atelier herrschte reger Besuch.

Auch eine Gruppe von Limberger Damen besuchte den Künstler. Ihnen zeigte Weinbub einen seiner schönsten Steine, den er bearbeitet hat: einen Marmor aus dem Kremstal. Nachdem der Bildhauer den Stein mit Wasser bespritzte, kamen die Marmorierungen in rosa, grau und schwarz heraus. Ein wahres „Aha-Erlebnis“ für die Besucher.

Künstler aus aller Welt in Hollabrunn

Landtagsabgeordneter Georg Ecker besuchte seine Hollabrunner Kollegin, Sabine Fasching in ihrem Atelier. Die Stadträtin zeigte ihre Keramiken und andere kreative „Kultstücke“. Im „AIR inSilo von Martin Breindl werden laufend Künstler aus aller Welt beherbergt. An den Tagen der offenen Ateliers traf Ecker dort Olha Pylnyk, eine Künstlerin aus der Ukraine, und Fernando Martín Velazco, ein Künstler aus Mexiko.

In Obergrabern präsentierte Günter Stockinger in seinem Elternhaus sein berühmtestes Werk, die Weinviertler Kellerkatze. Seine Gäste durften aber auch den renovierten historischen Weinkeller hinter dem Haus besichtigen.

Ebenfalls in Obergrabern zu finden war Künstlerin Susi Köck, die Keramik-Kunsthandwerk und Produkte aus Alpakawolle anbot.

Zusehen, wie Kunstwerke entstehen

In Thern freute sich Bildhauer Dmitri Verdianu über den Besuch von Bürgermeister Peter Steinbach und seiner Gattin Christine. Der Künstler gab in seinem idyllischen Garten Einblicke, wie seine Skulpturen entstehen. Ebenfalls über viele Besucher freute sich Heidi Tschank. In ihrem Therner Atelier gab’s Bildhauerei, Grafik, Holzarbeiten und Malerei im Freien zu sehen.

Das Ziersdorfer Atelier „Illuminare“ ist die Heimat zweier Künstler: Malerin Christine Weiser und Glasmeister Erich Schröter. Weiser bevorzugt großformatige Flächen für ihre Werke. Sie tat sich mit Schröter für gemeinsame Projekte zusammen, etwa einem Designtisch in Nierenform: „Wir wollten einmal eine andere Form machen“, erklärt die Künstlerin. Nächstes Jahr will das Duo zur Designmesse nach Grafenegg fahren.

Das kreative Gespann bekam sogar Besuch von kunstaffinen Fans aus dem Raum Melk. „Es spricht sich schön langsam herum," freut sich Weiser, dass die Tage der offenen Ateliers angenommen werden.

Grafiken, Malereien und andere Kunsthandwerke

Gemeinsam mit der Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Himmelbauer besuchte Richard Hogl das Atelier von Irmgard Haider in Platt. Dort gab es Kunsthandwerk, Malerei, besonders von regionalen Kellergassen und Grafiken zu bewundern. In Unterretzbach zeigte Barbara Bergmann den beiden ihre Keramiken, Malerein und Grafiken.

Traditionell öffnete Silvia Pollak-Parzer ihre Hoftore, um zu den offenen Ateliers einzuladen. Die Retzbacher Künstlerin zeigte gern ihre bunten Werke und freute sich, dass auch der Retzer Bürgermeister Stefan Lang ihre Grafiken und Keramiken besichtigte.

Mystische Installationen im früheren Schweinestall

Andreas Herok verwandelte einen ehemaligen Schweinestall in ein Atelier. Dort stellte der Hart-Aschendorfer Künstler seine Werke aus und zeigte seine Installationen. So wurde das mystische Gefühl, das im dunklen Wald entsteht, dort nachempfunden. Im Stadl konnten die Besucher betrachten, wie seine Werke entstehen.

In Maissau empfing eine fröhliche Töpferrunde ihre Gäste. Traude Jurecek, Erika Ranner, Hanni Schuller und Barbara Wiesböck sind bereits in Pension und treffen sich zum Töpfern und Handwerken. Stadträtin Christa Fleschitz gehörte neben Richard Hogl und Marianne Lembacher zu den begeisterten Besuchern.





