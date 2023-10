Wohin man auch schaut, überall Kunst und Kulturhandwerk

Proportional am dichtesten künstlerisch besiedelt ist Hart-Aschendorf. Gleich acht Künstler werden sich hier an den zwei Oktobertagen über die Schulter schauen lassen. Repräsentativ ist der Ort in der Gemeinde Wullersdorf auch in der Vielfalt des Gebotenen - seit jeher ein Merkmal der „Tage der offenen Ateliers“. Aber auch eine Rallye von Ortschaft zu Ortschaft beziehungsweise Künstler zu Künstler bietet sich für Besucher an. Ob in Göllersdorf, Grabern, Hadres, Kalladorf oder Platt - überall wird es etwas zu sehen geben. Frei nach dem heurigen Motto: „Da schau her!“

Wer sich schon öfter auf Tour begeben hat zu den Ateliers und Kunsthandwerksstätten, wird vielen alten Bekannten begegnen, so wie zum Beispiel Rosi Grieder-Bednarik in Pleißing oder Monika Pawlik in Sonnberg. Die Kulturvernetzung Niederösterreich - Veranstalterin der Offenen Ateliers - lud Anfang Oktober zum Auftakt mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und teilnehmenden Kunstschaffenden ins Landhaus in St. Pölten. Da kamen quasi die Ateliers zur Landeshauptfrau zum Kunstaustausch.

29 Ortschaften / 79 Teilnehmende:

Bösendürnbach: Maria Haas - Mary's mobiles Nähatelier

Göllersdorf: Ernst Bedlivy

Grabern: Günter Stockinger

Großwetzdorf: Rosemarie Aumann / MatiPö. / Elvira Winter

Guntersdorf: Richard Fuchs - fuchsart / Robert Moder

Hadres: Leopold Pluschkowitz

Hart-Aschendorf: Monika Altenburger / Andreas Herok / Rudolf Horaczek / Edith Hörmann - ARTelierPHANtastTIKK / Susanne Köck - Herzwerklerei / Roswitha Reichert / Franz Seidl / Nicole Wallrodt

Haugsdorf: isiae / Helga Linda

Hollabrunn: Brigitte Arampatsis / Theresia Frank / Sabine Fasching - kultStücke / grenzART - Patrizia Mantler-Stockinger / Jes Foto Art / Krayem / Johanna Smejkal / Liane Wunderl

Kalladorf: Ernst Exinger

Kleinweikersdorf: Thomas Vögel & Gesche Glöyer

Mailberg: Eva Erkinger-Rausch / Barbara Michl-Karácsonyi / Elisabeth Zimolka

Maissau: Traude Jurecek / Nathoma Collection / R. Fiedler / Erika Ranner / Hanni Schuller / Barbara Wiesböck

Mühlbach am Manhartsberg: Elisabeth Böhm-Waldschütz - Elisabeth's Töpferwerkstatt / Sabine Höllhumer, Josef Monschein - KUM.M

Nappersdorf: Heide-Marie Greiner

Platt: Irmgard Haider

Pleißing: Rosi Grieder-Bednarik

Porrau: Sonja Götzinger

Pulkau: Jürgen Engelmayr / Hannelore Hochreiner / Doris Hauser - MERKIMA die galerie / Johann Polzer - Drechselkunst / Kurt Schneider

Raschala: Martina Stiegler

Retz: Lorna Panzenbock

Roseldorf: Roman Schneider

Schöngrabern: Susanne Mitas

Sitzendorf an der Schmida: Gottfried Bernhard

Sonnberg: Karl Jeller / Christian Mangel / Monika Pawlik / Martin Pawlitschek / Silvia Reßel / Friedrich Tradinik - Fotoclub Hollabrunn / Friedrich Weber

Unterretzbach: Parzer / Barbara Bergmann

Wullerdorf: Michael Olschewski / Andreas Semerad, Gisela Steiger-Semerad - Kunst- und Kulturkreis Wullersdorf / Tibor Csongvai - Woodturner-Tibor

Zellerndorf: Ilse Blauensteiner

Ziersdorf: ARTSchmidatal - Josef Stefan / Monika Bajer / Walter Fahringer / Helga Farasin / Christine Frey / Wolfgang Kraus / Anita Saldinger-Karger / Martin Spiegl / Christine Weiser - Atelier Illuminare

