Béatrice Thal sah die „Tage der Offenen Ateliers“ nicht vorwiegend als Möglichkeit, ihre Bilder auszustellen. Sie wollte an den zwei Tagen in ihrem Atelier am Retzer Hauptplatz viel mehr mit den Gästen plaudern und sie einladen, selbst den Pinsel zu ergreifen. „Dass man sich einfach mal traut, etwas in die Hand zu nehmen“, erklärt sie.

Damit hat Thal das Grundkonzept der Offenen Ateliers, die heuer zum 16. Mal von der Kulturvernetzung Niederösterreich veranstaltet wurden, perfekt umgesetzt. Überall im Bezirk wurde geplaudert, ausprobiert, manchmal auch gekauft – und so gut wie immer regierte die gute Laune.

Silvia Pollak-Parzer nutzte die Gelegenheit, den Gästen ihr neues Atelier zu präsentieren. Es erstrahlt nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im neuen Glanz. Auf der 65 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche konnten die Besucher am Wochenende die Keramikkunststücke und die Ölbilder der Unterretzbacher Künstlerin unter die Lupe nehmen.

Prominente rücken in Mission „Kunst“ aus

Unter den vielen Zusagen, die zum Beispiel Johann Kahl auf seine Einladungen nach Eitzersthal erhalten hatte, befand sich auch Prominenz. So bestaunten die Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer und der Landtagsabgeordnete Richard Hogl die ausgestellten Kunstwerke. „Die Frau Landeshauptfrau Mikl-Leitner wäre auch gerne gekommen, aber das Büro hat angerufen und gemeint, dass etwas dazwischengekommen ist“, schmunzelte Kahl über seine prominenten Fans.

„So etwas sieht man nicht jeden Tag und deswegen gefällt es mir sehr gut“, schwärmte eine begeisterte Besucherin vor allem von der Glaskunst des Vater-Sohn-Gespanns Fleischer in Göllersdorf, die aus zwischen zwei Glasplatten eingeschweißten Blättern bestand.

Beiprogramme wie Lesungen, Performances oder Vorträge wie zum Beispiel bei Werner Goll in Großnondorf, der ein paar kleine Geheimnisse des Glas- und Spiegelätzens verriet, ergänzten das ohnehin prallvolle Programm.

Insgesamt nahmen etwa 50 Künstler an 40 Orten des Bezirks an den „Tagen der Offenen Ateliers“ teil.